Burkina Faso: Commémoration du 38e anniversaire de Thomas Sankara - Des échanges constructifs pour une Afrique noire souveraine

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a présidé le lancement officiel des Rencontres internationales Carrefour Africain Thomas Sankara (RICA-TS), lundi 13 octobre 2025, à Ouagadougou.

Les panafricanistes sont regroupés au sein de la capitale burkinabè pour la première édition des Rencontres internationales Carrefour Africain Thomas Sankara (RICA-TS). L'activité qui se tient dans le cadre de la 38e commémoration de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara est un moment de partage à travers des communications et d'échanges constructifs pour une Afrique noire, prospère et souveraine.

Le lancement officiel des activités s'est déroulé sous la présidence du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, dans la matinée du 13 octobre 2025, à Ouagadougou. Au nom du peuple burkinabè et de son gouvernement, il a souhaité la bienvenue à l'assistance au Burkina Faso.

« C'est avec une fierté immense et une émotion profonde que je m'adresse à vous aujourd'hui, ici à Ouagadougou, creuset de la Révolution burkinabè et épicentre des idéaux de liberté, de dignité et de souveraineté incarnés par le camarade Président du Faso, le capitaine Thomas Isidore Noël Sankara », a-t-il confié. Il a ajouté qu'au-delà de son humanité et de son passé glorieux, Thomas Sankara est célébré comme une flamme vive qui traverse les générations et inspire encore le continent africain. Selon le ministre Ouédraogo, le Burkina Faso est aujourd'hui dans une continuité historique.

Créer un cadre panafricain et révolutionnaire

« En effet, la Révolution progressiste populaire portée par le camarade Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, s'inscrit pleinement dans l'esprit du capitaine Thomas Sankara. Elle affirme, par ses actions et sa gouvernance vertueuse, que la terre du Président Thomas Sankara refuse l'humiliation, rejette la servitude et défend la dignité des peuples du monde », a-t-il renchéri.

Le ministre chargé de la Culture a souligné que cette rencontre internationale est le gage de la dimension humaniste, panafricaine et mondiale du combat révolutionnaire. Par ailleurs, il a souhaité que cette assemblée soit le lieu où les paroles se transforment en projets concrets, où les expériences se partagent pour construire des solutions durables, où les liens de solidarité se tissent pour renforcer le panafricanisme et la coopération internationale.

Pour le président du Comité du mémorial Thomas-Sankara, colonel-major à la retraite Daouda Traoré, ce rendez-vous doit accoucher d'un manifeste vivant de la jeunesse africaine, une boussole de combat, une parole de feu qui guidera les actions des peuples noirs. « Ce manifeste doit porter haut la voix d'une génération qui refuse la résignation et qui choisit la construction d'une Afrique juste et souveraine », a-t-il poursuivi.

En plus, il a rappelé à la jeunesse qu'elle est constituée des Sankara d'aujourd'hui parce que c'est sur leurs épaules que repose le rêve des valeurs défendues aujourd'hui avec les patriotes comme les présidents des pays de l'AES.

Pour le coordonnateur de la réalisation des infrastructures du mémorial Thomas-Sankara, Etienne Lompo, cette rencontre va contribuer à renforcer l'ancrage des valeurs sankaristes dans le monde, promouvoir l'unité et la résilience du peuple burkinabè.