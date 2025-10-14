Burkina Faso: Exportation illicite d'amendes de Karité - Plus de 100 tonnes interceptées à Pô

14 Octobre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

Le Commissariat central de police de la ville (CCP) de Pô a organisé, en fin septembre dernier, une opération spéciale de traque des contrebandiers dans l'optique de réduire au maximum le phénomène des exportations notamment de certaines matières à besoin spécifique encadrées par des mesures d'interdiction des plus hautes autorités.

C'est ainsi que des équipes ont été constituées et postées à des points stratégiques de la ville de Pô et environnants pour opérer des fouilles minutieuses des engins à deux, trois et quatre roues. Menée en collaboration avec les populations, cette opération spéciale a permis de saisir une importante quantité d'amendes de karité en exportation vers un pays voisin.

Ce sont en tout huit camions communément appelés "dix tonnes" et six tricycles qui ont été interceptés par les éléments du CCP-Pô avec un contenu de 138,4 tonnes d'amendes de karité dont la valeur est estimée à près de 48 550 000 F CFA.

La Police nationale remercie encore une fois les populations pour leur collaboration qui a permis cette saisie importante. Elle les exhorte par ailleurs, à toujours poursuivre cette dynamique tout en continuant de dénoncer les cas suspects aux numéros verts que sont les 17, 16 et 1010.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La Police nationale, une force publique au service des citoyens !

 

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.