Burkina Faso: Exportation illicite d'amendes de Karité - Plus de 100 tonnes interceptées à Pô

Le Commissariat central de police de la ville (CCP) de Pô a organisé, en fin septembre dernier, une opération spéciale de traque des contrebandiers dans l'optique de réduire au maximum le phénomène des exportations notamment de certaines matières à besoin spécifique encadrées par des mesures d'interdiction des plus hautes autorités.

C'est ainsi que des équipes ont été constituées et postées à des points stratégiques de la ville de Pô et environnants pour opérer des fouilles minutieuses des engins à deux, trois et quatre roues. Menée en collaboration avec les populations, cette opération spéciale a permis de saisir une importante quantité d'amendes de karité en exportation vers un pays voisin.

Ce sont en tout huit camions communément appelés "dix tonnes" et six tricycles qui ont été interceptés par les éléments du CCP-Pô avec un contenu de 138,4 tonnes d'amendes de karité dont la valeur est estimée à près de 48 550 000 F CFA.

La Police nationale remercie encore une fois les populations pour leur collaboration qui a permis cette saisie importante. Elle les exhorte par ailleurs, à toujours poursuivre cette dynamique tout en continuant de dénoncer les cas suspects aux numéros verts que sont les 17, 16 et 1010.

La Police nationale, une force publique au service des citoyens !