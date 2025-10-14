Burkina Faso: Ecole nationale d'administration et de magistrature - Des enseignants éclairés sur la Révolution progressiste populaire

L'Ecole nationale d'administration et de magistrature (ENAM) a organisé la conférence annuelle de ses enseignants formateurs et vacataires de l'année 2025 sur le thème : « Quel modèle d'agent à former pour l'administration burkinabè dans le contexte de la Révolution progressiste populaire (RPP) », vendredi 10 octobre 2025, à Ouagadougou.

Le conseiller technique du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Sidi Barry, a indiqué que le souhait du ministre est de mettre en avant dans le cadre de la formation des futurs agents publics les valeurs incarnées par la Révolution progressiste populaire. « Nous assistons à une exigence de plus en plus prononcée sur le respect du public, la transparence, des valeurs de travail, d'intégrité et surtout de professionnalisme », a-t-il confié.

Les communications ont porté sur des thématiques telles que les curricula, les temps d'enseignement. Il a aussi indiqué que les enseignants formateurs et vacataires seront suffisamment outillés pour répondre aux exigences actuelles pour les nouveaux agents publics.

Le directeur général de l'ENAM, Jacob Yarabatioula, a précisé que cette initiative vise à renforcer les capacités des enseignants qui interviennent dans cette école. « Nous avons voulu convier tous ceux qui interviennent dans cette école pour qu'on s'accorde sur ce que nous allons donner comme formation et comment transmettre les compétences à nos stagiaires », a-t-il souligné. M. Yarabatioula a également fait savoir que c'est dans ce sens qu'ils ont initié les conférences annuelles des enseignants formateurs et vacataires depuis 2 ans.

Ces conférences annuelles seront aussi une occasion, selon le DG de l'ENAM de revenir sur les conditions d'enseignement, sur les orientations et la pédagogie qu'il faut favoriser. « Nous allons revenir aussi sur les encadrements des mémoires en fin de cycle », a rappelé le directeur général.

Le porte-parole de l'ensemble des enseignants formateurs et vacataires de l'année 2025, Gabriel Dao, a relevé que l'administration est en pleine refondation. De ce fait, il est important, selon lui, que les acteurs se rencontrent pour adopter une même vision. Il a ajouté que l'ENAM doit former des vrais professionnels qui pourront travailler de façon efficace au sein de l'administration.