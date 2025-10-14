Burkina Faso: Initiative présidentielle Faso Mêbo - Les encadreurs du camp vacances Faso Mêbo apportent leur soutien

14 Octobre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Aly Sawadogo et Ramatou Ouedraogo

Les encadreurs du camp vacances Faso Mêbo ont remis du matériel en soutien à l'Initiative présidentielle Faso Mêbo, samedi 11 octobre 2025, à Ouagadougou.

Les moniteurs du camp vacances Faso Mêbo ont répondu à l'appel du président du Faso à travers un don à l'Initiative présidentielle Faso Mêbo. Le don composé d'une centaine de balai à brosse a été remis officiellement, samedi 11 octobre 2025, à Ouagadougou. Selon l'adjudant Souleymane Soma, représentant les encadreurs du camp vacances Faso Mêbo, ce don de balai devant servir au nettoyage des pavés est une expression de besoins des responsables de l'Initiative Faso Mêbo.

« Ce geste est notre manière de soutenir la continuité de cette belle initiative présidentielle, qui contribue à l'éveil patriotique et citoyenne de toutes les couches sociales en cette période des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne », a déclaré le porte-parole des donateurs. A cette occasion il a invité les campeurs a toujours gardé les bonnes habitudes acquises au camp vacances Faso Mêbo. M. Soma a également lancé un appel à tous les Burkinabè de l'intérieur et de la diaspora à participer activement à la construction de la Nation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le camp vacances Faso Mêbo est un pan d'un vaste programme qui vise à inculquer un certain nombre de valeurs à tous les enfants du Burkina Faso. Pour cette édition 2025, les campeurs ont bénéficié des modules comme l'instruction militaire, l'instruction civique et morale, les arts vivants, les arts du spectacle, l'initiation aux travaux manuels.

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.