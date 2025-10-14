Tunisie: La professeure tunisienne Habiba Ezzahi Ben Romdhane parmi les 2 % des chercheurs les plus influents au monde

La professeure tunisienne Habiba Ezzahi Ben Romdhane figure parmi les 2 % des scientifiques les plus influents au monde pour l'année 2025, selon le classement international annuel publié par l'Université Stanford (États-Unis).

L'annonce a été relayée sur la page officielle du Conseil national de l'Ordre des médecins de Tunisie.

Ce classement, considéré comme l'un des plus crédibles et respectés dans le milieu académique, évalue l'impact scientifique mondial de chercheurs issus de 22 disciplines et 176 spécialités. Il s'appuie sur des indicateurs tels que le nombre de citations, la qualité des publications et la portée internationale des travaux.

Ancienne ministre de la Santé et professeure en médecine préventive à la Faculté de médecine de Tunis, Habiba Ezzahi Ben Romdhane dirige également un laboratoire de recherche sur les épidémies et les maladies cardiovasculaires. Elle est par ailleurs experte auprès de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Diplômée de la Faculté de médecine de Tunis, elle a poursuivi sa formation en santé publique à l'Université Laval (Canada) et à l'Université de Chicago (États-Unis).

Son parcours scientifique exemplaire lui a valu plusieurs distinctions, dont le Prix de l'Association maghrébine des sciences médicales.

Elle est également membre fondatrice de nombreuses sociétés savantes tunisiennes et internationales, notamment la Société tunisienne d'épidémiologie et la Société internationale d'épidémiologie et de prévention des maladies cardiovasculaires.

Cette nouvelle consécration confirme la présence marquante de la recherche tunisienne sur la scène scientifique mondiale, et illustre l'apport des femmes tunisiennes à l'excellence académique internationale.