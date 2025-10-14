Tunisie: Le Dr Majed Zemni remporte le Prix Nelson Mandela 2025 de l'OMS

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a annoncé, ce mardi, que le Dr Majed Zemni a été distingué par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui lui a décerné le Prix Nelson Mandela pour la promotion de la santé au titre de l'année 2025.

La cérémonie de remise du prix s'est tenue à Genève, en marge de la 78e Assemblée mondiale de la santé.

Créé en 1993, le Prix Nelson Mandela récompense chaque année une ou deux personnalités ou institutions ayant contribué de manière exceptionnelle à la promotion de la santé publique, de la dignité humaine et de l'équité sociale. Il porte le nom du défunt président sud-africain, symbole mondial de justice et d'humanisme.

Le Dr Majed Zemni a été salué par l'OMS pour son engagement en faveur des droits des patients, son rôle dans la modernisation de la médecine légale en Tunisie et ses actions en faveur des populations vulnérables, notamment les femmes et les enfants victimes de violence, les personnes vivant avec le VIH et les détenus.

Ancien chef du service de médecine légale à l'hôpital universitaire Farhat Hached de Sousse, le Dr Zemni est également président de l'Office national de la famille et de la population (ONFP).

Il a dirigé plusieurs programmes de formation en santé reproductive, en éthique médicale et en responsabilité professionnelle, faisant de l'ONFP un centre collaborateur de l'OMS.

Cette distinction internationale consacre un parcours scientifique et humain reconnu tant au niveau national qu'international, et marque une nouvelle étape dans la valorisation du savoir-faire tunisien en matière de santé publique et de promotion de la dignité humaine.