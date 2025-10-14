Afrique: CAN 2025 au Maroc - La CAF dévoile les prix des billets

14 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé, ce dimanche, les prix officiels des billets pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025, qui se tiendra au Maroc. Les tarifs varient selon les phases de la compétition et restent accessibles pour une grande partie du public.

Pour le match d'ouverture, les prix iront de 14 euros (environ 47 dinars tunisiens) à 47 euros (environ 158 dinars).

Durant la phase de groupes, les billets coûteront entre 9 euros (30 dinars) et 28 euros (94 dinars).

Les huitièmes de finale seront proposés entre 14 euros (47 dinars) et 47 euros (158 dinars), tandis que les quarts de finale oscilleront entre 19 euros (64 dinars) et 57 euros (191 dinars).

Pour les demi-finales, les supporters devront débourser entre 28 euros (94 dinars) et 75 euros (252 dinars), le même tarif maximal étant appliqué pour la finale, dont les places iront de 38 euros (127 dinars) à 75 euros (252 dinars).

Cette politique tarifaire vise, selon la CAF, à rendre la compétition accessible à un large public tout en garantissant une organisation à la hauteur de l'événement phare du football africain.

