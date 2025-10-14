Tunisie: Assassinat de Chokri Belaïd - La Cour d'appel de Tunis prononce des condamnations lourdes

14 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme auprès de la Cour d'appel de Tunis a rendu, à l'aube de ce mardi, ses jugements en appel dans l'affaire de l'assassinat du leader politique Chokri Belaïd, survenu en février 2013.

Les décisions rendues concernent 23 accusés. La Cour a constaté l'extinction de l'action publique pour l'un d'entre eux en raison de son décès.

Selon les informations communiquées, neuf accusés ont bénéficié d'un non-lieu, les jugements de première instance prononcés à leur encontre ayant été confirmés.

La juridiction a par ailleurs condamné Mohamed El-Awadi et Ezzeddine Abdel Laoui à la peine de mort par pendaison, assortie respectivement de 105 ans de prison pour le premier et de 10 ans pour le second.

Quatre autres accusés, dont Ettalbi, El-Akkari et Mohamed Amine El-Kasmi, ont été condamnés à la réclusion à perpétuité, avec des peines complémentaires supplémentaires.

Un extrémiste tunisien dénommé « Le Somalien » a, pour sa part, écopé de 37 ans de prison, tandis que les peines infligées aux autres accusés varient entre 4 et 30 ans d'emprisonnement.

