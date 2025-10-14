Tunisie: L'OTIC dénonce le blocage du décret anti-plomb

À l'occasion de la Semaine internationale de la prévention de l'intoxication au plomb, célébrée du 19 au 25 octobre 2025 sous le slogan « Aucun niveau n'est sûr : agissons maintenant pour mettre fin à l'exposition au plomb », l'Organisation tunisienne de l'information du consommateur (OTIC) alerte sur l'urgence de protéger la santé publique, en particulier celle des enfants et des femmes enceintes, face aux dangers persistants du plomb dans les peintures domestiques.

L'organisation exprime sa profonde indignation face aux retards répétés ayant empêché la publication du projet de décret du ministère de l'Environnement, élaboré depuis plus de trois ans, visant à limiter la présence de plomb dans les peintures.

Ce texte, fruit de longues concertations avec les producteurs, devait fixer les seuils maximaux de plomb et de cadmium dans les peintures fabriquées, importées ou distribuées en Tunisie. Il prévoyait également l'obligation d'étiquetage clair en langue arabe, mentionnant la composition chimique et les taux de substances toxiques, afin d'informer les consommateurs.

Depuis 2013, des analyses menées par la société civile ont mis en lumière l'ampleur du problème : sur 30 échantillons de peintures domestiques testés, seuls deux étaient exempts de plomb, tandis que les autres présentaient des taux alarmants dépassant 170 000 parties par million, alors que la norme internationale n'autorise pas plus de 90 parties par million.

Malgré ces résultats inquiétants, les pressions exercées par certains lobbys de l'industrie ont conduit à la suspension du décret, retardant une mesure essentielle pour la santé publique.

Face à cette situation jugée inacceptable, l'Organisation tunisienne de l'information du consommateur appelle le président de la République à intervenir sans délai pour ordonner la mise en application du décret, en réduisant le délai d'entrée en vigueur de douze à trois mois après sa publication au Journal officiel. Elle exhorte également les autorités à imposer un étiquetage immédiat et explicite sur toutes les peintures contenant du plomb, afin de garantir le droit du consommateur à la santé, à l'information et à un environnement sûr.