Tunisie: Education - Le ministère publie le calendrier du contrôle continu dans les collèges et les lycées

Le ministère de l'Éducation a publié, hier, le calendrier du contrôle continu spécifique aux collèges et lycées publics pour l'année scolaire 2025-2026. Cette décision fait suite à une circulaire adressée par le ministre de l'Éducation aux délégués régionaux de l'éducation, aux inspecteurs de l'enseignement secondaire et aux directeurs des collèges et lycées.

Selon le document, ce calendrier vise à renforcer l'efficacité du système d'évaluation continue, à concrétiser l'évaluation des acquis des élèves, à remédier aux lacunes et à consolider les apprentissages, garantissant ainsi la continuité et la régularité de l'évaluation, conformément au principe d'équité et d'égalité des chances.

Pour le premier trimestre :

Les devoirs de contrôle doivent être réalisés et corrigés avant le 22 novembre 2025. Les devoirs de synthèse auront lieu du 1er au 6 décembre 2025, tout en assurant le déroulement normal des cours. La semaine bloquée (des examens) sera organisée du 8 au 13 décembre 2025.

Quant au deuxième trimestre, la date limite pour les devoirs et la correction est fixée au 14 février 2026. Les devoirs de synthèse se dérouleront du 23 au 28 février 2026, avec la poursuite normale des cours. La semaine bloquée sera organisée du 2 au 7 mars 2026.

Concernant le troisième trimestre :

Pour les 7e, 8e et 9e années de l'enseignement de base, et les 1ère, 2e et 3e années de l'enseignement secondaire, la date limite pour la réalisation et la correction des devoirs de contrôle est le 9 mai 2026. Les devoirs de synthèse auront lieu les 13, 14, 15, 16, 18 et 19 mai 2026, tout en assurant le déroulement normal des cours. La semaine bloquée sera organisée les 20, 21, 22, 23, 25 et 26 mai 2026.

Pour la 4e année de l'enseignement secondaire (terminale) :

La date limite pour la réalisation et la correction des devoirs de contrôle est le 2 mai 2026. Les devoirs de synthèse auront lieu les 6, 7, 8, 11, 12 et 13 mai 2026.