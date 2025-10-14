Tunisie: Huile d'olive - Le pays vise le 2e rang mondial !

14 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

L'expert en agriculture, Faouzi Zayani, a affirmé aujourd'hui, 14 octobre 2025, lors de son intervention dans l'émission « Ahla Sabah » sur Mosaïque FM, que la récolte nationale d'huile d'olive est d'une importance stratégique à plus d'un titre cette année. Il a souligné que la production tunisienne sera un record par rapport aux années précédentes, dans un contexte de déclin de la production mondiale.

La baisse de la production en Espagne crée un déficit mondial

Il a expliqué que les estimations internationales indiquent que la production mondiale ne couvrira pas la demande, en particulier après que l'Espagne - le plus grand producteur mondial - ait été touchée par des facteurs climatiques, ce qui a entraîné une révision à la baisse des prévisions de sa récolte.

Selon ces chiffres, la production mondiale devrait atteindre environ 2,7 millions de tonnes, alors que la consommation dépasse les 3 millions de tonnes, soit un déficit d'au moins 10 à 12 pour cent.

L'expert en agriculture a ajouté que la Tunisie aura un poids considérable sur le marché mondial cette saison, étant donné que sa production pourrait avoisiner les 500 000 tonnes, un volume qui la placerait au deuxième rang des plus grands producteurs et exportateurs après l'Espagne.

Faouzi Zayani a également insisté sur le fait que la demande pour l'huile tunisienne sera élevée, non seulement en raison des quantités, mais aussi grâce à sa haute qualité sur laquelle comptent les marchés étrangers pour les opérations d'assemblage ou de « coupage » afin d'améliorer la qualité d'autres huiles.

