Cote d'Ivoire: Message de la candidate Henriette Lagou

Ivoiriennes, Ivoiriens
Je voudrais partager avec vous un espoir et vous dire que tout est possible !
Dans la vie, tout est possible !
Il ne faut donc pas perdre espoir !
Une nouvelle ère s'ouvre à nous, le temps de l'alternance. Et cela est possible !
Tout est entre vos mains !
Et cela est possible avec les 12 axes stratégiques que je vous propose !
1.Apaiser la vie politique est possible !
2.Moderniser l'économie est possible !
3.Éradiquer la pauvreté est possible !
4.Assurer un État de droit et des libertés publiques est possible !
5.Garantir la sécurité des personnes et des biens est possible !
6.Entreprendre de profondes réformes structurelles est possible !
7.Ressouder le tissu social fragilisé est possible !
8.Approfondir la décentralisation est possible !
9.Assurer un social des plus hardis est possible !
10.Améliorer le cadre de vie actuel et gérer au mieux l'environnement est possible !
11.Éradiquer la pauvreté par le développent de programmes spéciaux en direction des jeunes, des femmes et de la diaspora est possible !
12.Assurer le rayonnement du Pays à l'extérieur est possible !
Tout est donc possible et cela vous appartient.