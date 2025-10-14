Cote d'Ivoire: Message de la candidate Henriette Lagou

14 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)

Ivoiriennes, Ivoiriens

Je voudrais partager avec vous un espoir et vous dire que tout est possible !

Dans la vie, tout est possible !

Il ne faut donc pas perdre espoir !

Une nouvelle ère s'ouvre à nous, le temps de l'alternance. Et cela est possible !

Tout est entre vos mains !

Et cela est possible avec les 12 axes stratégiques que je vous propose !

1.Apaiser la vie politique est possible !

2.Moderniser l'économie est possible !

3.Éradiquer la pauvreté est possible !

4.Assurer un État de droit et des libertés publiques est possible !

5.Garantir la sécurité des personnes et des biens est possible !

6.Entreprendre de profondes réformes structurelles est possible !

7.Ressouder le tissu social fragilisé est possible !

8.Approfondir la décentralisation est possible !

9.Assurer un social des plus hardis est possible !

10.Améliorer le cadre de vie actuel et gérer au mieux l'environnement est possible !

11.Éradiquer la pauvreté par le développent de programmes spéciaux en direction des jeunes, des femmes et de la diaspora est possible !

12.Assurer le rayonnement du Pays à l'extérieur est possible !

Tout est donc possible et cela vous appartient.

