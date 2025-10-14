La ville de Bizerte, joyau du nord tunisien, organise pour la première fois un trail, un événement sportif inédit en Tunisie. Cette compétition, qui se veut bien plus qu'une simple course, s'inscrit dans une volonté de mettre en lumière le potentiel sportif mais aussi naturel et économique de la région. Il aura lieu le 25 octobre 2025.

Un sentier original en Tunisie

Cet événement est historique car c'est le tout premier trail organisé dans le pays, une discipline qui gagne en popularité mais qui n'avait encore jamais été proposée à un tel niveau en Tunisie. Organisé par l'association Ultra Boréas, en collaboration avec des organisations sportives locales, toutespassionnées et engagées, ce trail offre plusieurs parcours adaptés à tous les niveaux, réunissant amateurs et professionnels dans un esprit de dépassement et de convivialité. Il illustre le dynamisme sportif de la ville et son ambition de se positionner comme une destination sportive incontournable en Méditerranée.

Un cadre naturel et géographique exceptionnel

Bizerte se distingue par la richesse de son environnement naturel, idéal pour un trail unique. Située à l'extrême nord de la Tunisie, la région bénéficie d'un littoral méditerranéen étendu sur plus de 200 km, alternant plages de sable fin, falaises, criques et forêts de pins. Son cadre mêle mer, montagnes et forêts, offrant des paysages variés et spectaculaires.

Le trail emprunte des sentiers longeant la mer, traversant des zones boisées et des reliefs montagneux, offrant aux coureurs un défi sportif autant qu'une immersion dans la beauté naturelle de la région. La présence du parc naturel d'Ichkeul, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO pour sa biodiversité unique notamment ornithologique, témoigne de la richesse écologique de la zone.

Des retombées économiques prometteuses

Au-delà de l'aspect sportif, ce sentier représente un fort potentiel économique pour Bizerte et sa région. L'organisation d'un tel événement réunissant plusieurs milliers de participants venus de la Tunisie et de l'étranger, générant un flux touristique favorable à l'hôtellerie, à la restauration et aux commerces locaux.

De plus, la mise en avant de Bizerte comme destination sportive et naturelle contribue à valoriser son image et à stimuler des investissements dans les infrastructures touristiques et sportives. L'événement favorise également la création d'emplois temporaires et permanents liés à l'organisation, la logistique et les services autour du cours.

Les différents types de trails : pour mieux comprendre

Le monde du trail se décline en plusieurs formats :

· Trail court : moins de 21 km, souvent accessible aux débutants.

· Trail moyen : entre 21 et 42 km, demandant une bonne préparation.

· Trail long : de 42 à 80 km, réservé aux coureurs expérimentés.

· Ultra-trail : au-delà de 80 km, véritable défi d'endurance.

Le trail de Bizerte, avec ses 80 km, se situe à la frontière du trail long et de l'ultra-trail, offrant un défi de taille sans tomber dans l'extrême.

Ce premier trail à Bizerte est bien plus qu'une course : c'est une invitation à redécouvrir la Tunisie autrement, à travers l'effort, la nature et le dépassement de soi. Que l'on soit coureur aguerri ou simple curieux, l'événement promet d'être mémorable.

En somme, ce premier trail à Bizerte est une initiative porteuse d'avenir qui conjugue passion sportive, valorisation du patrimoine naturel et dynamisme économique régional, annonçant une nouvelle ère pour le sport et le tourisme en Tunisie.