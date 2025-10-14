Préservant sa cage inviolée, notre team national a clôturé la campagne des qualifications au Mondial 2026 sur une note positive en s'imposant largement face à la Namibie par trois buts à zéro.

Une victoire obtenue avec une aisance qui rassure.

La Namibie aura finalement résisté moins que Sao Tomé-et-Principe, 28 minutes précisément, avant de succomber sous le poids de la machine tunisienne. Comme face à Sao Tomé-et-Principe, notre team national a mis du temps pour tâter le terrain avant d'entrer progressivement dans le match. Nos attaquants n'étaient pas suffisamment percutants au tout début de la rencontre pour espérer inquiéter la défense namibienne dont un en particulier, Hazem Mastouri, tombé plus d'une fois dans le piège de l'hors-jeu.

Cela dit, la Namibie s'est fait refuser un but à la 8' pour main. Côté occasions, il a fallu attendre la 17' pour voir Abdi créer le danger avec une reprise de la tête qui frôle la transversale suite à un joli assist de Yan Valery.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Six minutes plus tard, Ali Abdi est revenu à la charge, dribble deux défenseurs adverses, avant d'adresser un tir qui passe légèrement du côté droit des filets namibiens (23').

Et à force de peser progressivement sur la défense adverse, nos attaquants les ont poussés à la faute. Se faufilant en pleine surface de réparation, Hannibal Mejbri pousse Charles Hambira à commettre l'irréparable. L'arbitre accorde un penalty, transformé par Ali Abdi (28').

A la 37', Elias Saad était à deux doigts de doubler la mise sur un coup franc, mais le gardien de but namibien a dévié la balle en corner. Nos internationaux se sont finalement contentés d'une petite avance d'un but à la mi-temps.

Mejbri signe son premier but en sélection

De retour des vestiaires, nos internationaux ont repris les débats avec la même volonté de scorer. Une grosse occasion d'entrée avec Ellyes Skhiri qui rate de peu le cadre (46'). Dix minutes après et à la faveur d'un centrage millimétré de la gauche, Hannibal Mejbri trompe la vigilance du portier namibien, doublant ainsi la mise (56'). Mejbri signe son premier but en sélection.

A la 63', suite à une longue passe en profondeur et servi par Naïm Sliti, Ferjani Sassi triple la mise d'un tir croisé à ras de terre.

Et si notre équipe nationale a réussi la performance de garder sa cage inviolée tout au long de la campagne des qualifications du Mondial 2026, c'est grâce à Aymen Dahmen et ses camarades de la défense. Un Aymen Dahmen qui a été hier dans un grand jour, auteur d'arrêts décisifs, à l'instar d'une jolie parade à la 60', effaçant un but tout fait en dégageant la balle en corner.

En s'imposant largement face à la Namibie, l'équipe de Tunisie clôture la campagne des qualifications à la Coupe du monde 2026 sur une note positive. Une belle répétition générale qui ne peut que rassurer en prévision de la Coupe arabe et de la CAN.

Tunisie : Dahmen, Talbi, Bronn, Abdi, Valery, Laidouni (Skhiri 46'), Sassi (Neffati 80'), Mejbri, Tonekti (Sliti 46'), Saad (Gharbi 65') et Mastouri (Chaouat 71').