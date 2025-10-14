Sénégal: Le roi du Sine bénit les pôles territoires

Dakar — L'ambition du gouvernement de mettre en place des pôles territoires à travers le Sénégal est "une idée novatrice" qui peut constituer une solution pour le développement du pays, estime le roi du Sine, Niokhobaye Diouf Fatou Diène.

"C'est une idée novatrice. Il faut qu'on l'accepte, qu'on soit de l'opposition ou du pouvoir. Ces pôles territoires, je crois qu'ils peuvent être une solution à nos problèmes [de développement]", a-t-il déclaré dans un entretien avec l'APS.

Le gouvernement sénégalais prévoit une subdivision du pays en huit pôles territoires.

Cette subdivision va tenir compte des ressources naturelles disponibles et des particularités de chacune des régions à constituer en pôle, selon les autorités.

Selon Niokhobaye Diouf Fatou Diène, la réforme des pôles territoires est "une très bonne trouvaille" qui devrait se traduire par une décentralisation "encore beaucoup plus poussée".

La décentralisation ne devrait pas se résumer à dupliquer dan certaines zones "tout ce qu'on fait Dakar", estime le roi du Sine.

"Il faut qu'il y ait une spécificité dans ces pôles-territoires, pour que la jonction de ces pôles-territoires puisse mener vers le développement du pays", a analysé le roi du Sine, insistant pour que les investissements prévus soient conduits à bon escient.

"Il faut voir ce que va donner la mise en oeuvre de l'idée des pôles territoires. Il ne faudrait pas qu'on répète dans un pôle territoire donné, ce qui se fait dans le Sine ou dans le Saloum, par exemple. Il faut que chaque pôle territoire soit spécifique pour qu'il y ait des échanges entre les zones territoriales", a relevé le chef coutumier.

Les pôles territoires doivent à terme favoriser les échanges entre les principales régions du pays, et dans ce cas, le Sénégal et même l'Afrique pourront profiter de cette réforme, a déclaré Niokhobaye Diouf Fatou Diène.

De cette manière, même les pays environnants pourraient être amenés à copier cette idée. "Souhaitons donc tous que cela réussisse pour le bien du Sénégal", a lancé le roi du Sine, communément appelé "Maad A Sining".

Il a toutefois mis en garde contre le fait que les grands ensembles "peuvent être sources de problèmes", comme cela a été constaté selon lui dans un passé récent du Sénégal, citant l'exemple du Bassin arachidier ou du Sine-Saloum.

Niokhobaye Diouf Fatou Diène se réjouit par ailleurs du choix des autorités d'aménager un parc agroindustriel à Mbellacadio, une commune de la région de Fatick (ouest), dans le cadre du projet agropole centre.

La stratégie de développement annoncée par le gouvernement s'articule autour de de huit pôles territoires pour valoriser le potentiel de chaque pôle afin de sortir le Sénégal d'un modèle territorial "déséquilibré", qui fait de Dakar une métropole macrocéphale.

Selon le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Moussa Bala Fofana, trois pôles territoires seront opérationnalisés dès cette année pour ouvrir la voie à la territorialisation effective de l'action publique.