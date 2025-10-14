Sénégal: Aritz López Garai, coach des Mourabitounes - 'Notre objectif, c'est de gagner'

Dakar — Le sélectionneur de la Mauritanie, l'Espagnol Aritz López Garai, a déclaré que son équipe vise une victoire face aux Lions du Sénégal, ce mardi, en match comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

"On joue pour l'honneur, on est des professionnels. Notre objectif, c'est de gagner demain. Le Sénégal est très motivé, il joue une qualification au Mondial. Nous sommes conscients qu'ils sont favoris, qu'ils jouent à domicile devant le public et qu'ils sont très motivés", a-t-il dit en conférence d'avant-match.

Le Sénégal affronte la Mauritanie, ce mardi, avec l'ambition de valider sa qualification pour la Coupe du monde 2026 et de conforter sa domination historique sur son voisin depuis sa première victoire (10-1) sur les Mourabitounes en 1972.

Prévu à partir de 19h, au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, ce match compte pour la 10e et dernière journée des éliminatoires du Mondial 2026 qui va se dérouler aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada (19 juin-19 juillet).

Le Sénégal, leader du groupe B avec 21 points (+15), à deux longueurs du deuxième, la République démocratique du Congo (19 pts, +8), a besoin d'un seul point pour assurer une quatrième qualification, sa troisième consécutive.

"Nous venons ici pour jouer un grand match. Nous sommes dans une dynamique très bonne, nous nous améliorons chaque jour. Les joueurs sont en confiance", a assuré le sélectionneur de la Mauritanie.

Selon le technicien espagnol, contre la Mauritanie, son équipe a l'opportunité de continuer à démontrer que la Mauritanie est devenue "un grand pays" de football.

Les Mourabitounes vont jouer sans complexe, selon leur sélectionneur, en ayant à l'esprit qu'ils affrontent "une des grandes sélections du monde".

"On va se donner 100 pour cent, et après cela, on verra qui nous sommes", a conclu Aritz López Garai.