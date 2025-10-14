Sénégal: Alpha Thiam s'engage à faire de l'ADEPME 'un moteur clé du développement économique et social'

Dakar — Le nouveau directeur général de l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME), Alpha Thiam, a pris l'engagement de faire de cette institution qu'il dirige désormais "un moteur clé du développement économique et social du Sénégal".

"Ce moment solennel est une occasion de réaffirmer résolument notre engagement collectif pour faire de cette institution un moteur clé du développement économique et social du Sénégal", a-t-il déclaré, lundi, lors de la cérémonie de passation de service avec la directrice sortante de l'ADEPME, Marie Rose Faye.

M. Thiam ambitionne de faire de l'ADEPME une agence "encore plus agile et encore plus performante", assurant que cette "vision guidera l'action de l'agence dans les prochaines années".

Il a indiqué que la transformation qu'il compte impulser va s'articulera autour de "trois axes stratégiques essentiels", dont ceux visant à renforcer la gouvernance institutionnelle et à poursuivre "la transformation structurelle des PME pour une compétitivité durable".

Alpha Thiam promet aussi d'accélérer l'accompagnement des PME "à travers un suivi sur-mesure par l'optimisation des services à forte valeur ajoutée et l'accès au financement et aux marchés publics".

Il compte également "promouvoir l'entrepreneuriat des personnes handicapées, des jeunes et des femmes en situation de vulnérabilité pour une croissance équitable et durable".

Le nouveau directeur général de l'ADEPME se dit persuadé que cette agence doit devenir le "bras armé" de la souveraineté économique au service des PME, qui sont le "coeur battant" du pays.

"Notre objectif est clair : faire émerger un maximum de champions économiques qui seront les véritables locomotives de la croissance. Ils seront la preuve vivante que le Sénégal peut produire à suffisance, transformer avec excellence et exporter", a-t-il ajouté.

Il se dit aussi "pleinement investi d'une mission au service de la jeunesse, des femmes, des hommes, de la diaspora et de tous les entrepreneurs qui refusent d'abandonner leur rêve".

Marie Rose Khady Fatou Faye, directrice sortante de l'ADEPME et secrétaire d'État en charge des Relations avec les institutions et porte-parole du gouvernement, a pour sa part relevé quelques points de son bilan.

Elle a cité "le financement additionnel du programme PACE, d'un montant de 23 millions de dollars obtenu auprès de la Banque mondiale, prolongeant le projet ETER jusqu'en 2027 et permettant d'accompagner plus de 5 000 PME supplémentaires".

Elle a aussi évoqué "le lancement du programme 'We For Linguer', en partenariat avec ONU Femmes, la GIZ et le ministère de la Famille, pour soutenir l'entreprenariat féminin à travers un incubateur et un accélérateur dédié aux femmes".

De même a-t-elle signalé, pour le compte de son bilan, "la mise en place d'un Bureau d'appui à l'accès à la commande publique, pour aider les PME à mieux comprendre et intégrer les procédures de passation des marchés".

Mme Faye a également relevé l'élaboration et la validation du Plan stratégique de développement 2025-2029, "en cohérence avec la Vision Sénégal 2050".

"Ce plan propose une vision claire : faire de l'ADEPME une agence agile et performante, au service d'un écosystème créateur de valeur et d'emplois durables, source du rayonnement économique du Sénégal", a-t-elle dit.