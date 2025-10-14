Sénégal: Cheikh Tidiane Dièye - « Le pays au coeur de la diplomatie mondiale de l'eau »

14 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par E. Massiga Faye

Le Sénégal est mobilisé pour la Conférence des Nations Unies sur l'eau de 2026. En sa qualité de ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement du Sénégal et président en exercice du Conseil des ministres africains chargés de l'Eau (Amcow), Cheikh Tidiane Dièye participe à la 8e édition de la Semaine de l'Eau du Caire (12-16 octobre).

Lors de la cérémonie d'ouverture, entouré de hauts représentants d'institutions internationales et régionales, il a rappelé combien le thème de cette édition, « Solutions innovantes pour la résilience climatique et la durabilité de l'eau », s'inscrit dans les priorités africaines et dans la Vision africaine de l'eau à l'horizon 2063. Le Sénégal, dans le cadre de sa présidence d'Amcow, porte l'ambition de faire de l'eau un levier de développement et de paix à l'échelle du continent.

