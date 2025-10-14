Sénégal: 5e édition de remise de kits scolaires du MJIP à Pikine Ouest

Pour alléger le fardeau des parents et favoriser la réussite scolaire des enfants, le Mouvement des Jeunes Innovateurs de Pikine (MJIP) a distribué 850 kits scolaires aux élèves de Pikine Ouest, en partenariat avec l'ONG Inner Wheel Club Dakar Teranga et Monsieur Abdoulaye Diop, président de la Commission de l'UEMOA.

Le Mouvement des Jeunes Innovateurs de Pikine (MJIP) a organisé, ce week-end, la 5e édition de sa remise de kits scolaires, un geste annuel désormais attendu par la communauté éducative de Pikine. Cette année, ce sont 850 kits complets, incluant sacs et fournitures scolaires, qui ont été distribués aux élèves de la localité de Pikine Ouest, dans le but de soutenir les familles face aux difficultés économiques et à la cherté de la vie.

Cette initiative a été rendue possible grâce à la collaboration active de l'ONG Inner Wheel Club Dakar Teranga et au soutien de Monsieur Abdoulaye Diop, président de la Commission de l'UEMOA, qui ont tenu à accompagner le MJIP dans son engagement social et éducatif. L'action s'inscrit dans la volonté du mouvement de favoriser l'accès à l'éducation, de soulager financièrement les parents et de montrer l'exemple d'une solidarité citoyenne.

Alassane Ly, président du MJIP, a déclaré lors de la cérémonie :« Chaque enfant mérite de commencer l'année scolaire avec toutes les chances de réussir. Nous savons combien il est difficile pour certaines familles de réunir les fournitures nécessaires pour leurs enfants. Avec ce geste, nous espérons alléger leur fardeau et rappeler que la communauté peut se soutenir mutuellement. C'est notre manière de contribuer au développement éducatif et social de Pikine ».

La remise des kits scolaires a été ponctuée de moments d'échanges et de convivialité entre les jeunes bénévoles du MJIP, les parents d'élèves et les autorités locales, renforçant ainsi les liens communautaires et la sensibilisation à l'importance de l'éducation.

À travers cette 5e édition, le MJIP réaffirme son engagement durable pour l'éducation et le bien-être des enfants, tout en encourageant d'autres acteurs à se mobiliser pour soutenir les familles dans le besoin.