Sénégal: Guédé Village - Le périmètre rizicole submergé, la détresse des paysans !

14 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)

L'angoisse et la désolation se sont emparées de Guédé Village, encerclé de toutes parts par les eaux montantes. Ce dimanche, la digue qui protégeait jusqu'ici le périmètre rizicole a finalement cédé sous la pression.

La violence de la montée des eaux n'a laissé aucune chance aux cultures. En quelques heures, plusieurs hectares de rizières ont été engloutis, anéantissant des mois de travail acharné pour des centaines d'agriculteurs locaux.

Sur place, la mobilisation a été immédiate. Les habitants, armés de moyens rudimentaires, s'efforcent de colmater la brèche, mais leurs efforts peinent à contenir la force de l'eau. « On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a », a confié un villageois, les pieds dans l'eau, les yeux pleins de détresse.

Face à cette catastrophe, les appels à l'aide se multiplient. Les populations exhortent les autorités à intervenir en urgence pour limiter les dégâts et envisager des solutions durables pour renforcer les digues, devenues vulnérables face aux aléas climatiques de plus en plus fréquents.

