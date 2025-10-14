Sénégal: Pikine Technopole - 25 kg de haschisch saisis, trois trafiquants présumés arrêtés

Une opération de l'OCRTIS a permis, ce 13 octobre 2025, de démanteler un réseau de trafic de haschisch à Pikine Technopole. Trois individus ont été arrêtés et 25 kilogrammes de drogue ont été saisis.

La Division Opérationnelle de l'Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS) a frappé fort. Trois individus ont été interpellés à Pikine Technopole, en possession de 25 kilogrammes de haschisch soigneusement dissimulés dans des chauffe-eau électriques.

Tout est parti d'un renseignement précis, qui a conduit les enquêteurs à découvrir, dans deux appareils électroménagers de 80 et 50 litres, respectivement 40 et 20 plaquettes de haschisch de 100 grammes chacune, pour un total initial de 6 kilogrammes.

Les investigations ont ensuite permis de remonter jusqu'au destinataire final, localisé à Yarakh, qui s'était rendu sur place pour récupérer les colis suspects à bord de son véhicule. C'est à Pikine Technopole, après le déchargement des appareils dans une maison, que les agents de l'OCRTIS ont donné l'assaut. L'opération s'est soldée par la saisie de 250 plaquettes de haschisch de 100 grammes chacune, pour un poids total de 25 kilogrammes.

Une perquisition au domicile des suspects a permis de découvrir un impressionnant lot de documents et d'objets saisis : quatre passeports (bissau-guinéen, gambien, sénégalais et espagnol), deux copies de passeports afghans, trois cartes nationales d'identité, deux chéquiers, deux cartes bancaires et cinq téléphones portables, dont un iPhone 12. Deux véhicules -- une Alfa Romeo et une Renault Scénic -- ont également été immobilisés, ainsi que huit pots de lait emballés avec soin, laissant présumer une méthode de dissimulation sophistiquée.