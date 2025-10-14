Afrique: Mondial 2026 (Q)-Afrique - Trois places à distribuer ce mardi

L'heure de vérité a sonné pour l'Afrique. Ce mardi 14 octobre 2025, on connaîtra trois nouveaux qualifiés pour le Mondial 2026, après le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, l'Algérie, le Ghana et le Cap-Vert. Dans le groupe B, le Sénégal a les cartes en main, idem pour la Côte d'Ivoire dans la poule F. Le groupe C en revanche pourrait être sens dessus dessous à la fin de la soirée. On vous explique tout.

Jour de gloire pour certains. Aux larmes pour d'autres. Ce mardi 14 octobre 2025 consacrera le rêve américain pour certains, ou Halloween, la nuit des masques pour d'autres. Plusieurs nations sont en position de rejoindre la Coupe du monde 2026 directement. On a d'abord, dans le groupe B, le Sénégal. Leader avec 21 points et une différence de buts de +15, l'équipe de Pape Thiaw devance la RD Congo, 2ème (19 points, +8). La donne est simple pour les Lions : vaincre la Mauritanie ce mardi et décrocher un billet d'avion pour l'Amérique, visa compris. Un revers, combiné à un succès congolais, et le rêve s'estompera.

La RD Congo mise, quant à elle, sur une défaite sénégalaise et un succès face au Soudan pour ravir la première place aux Sénégalais.

Côte d'Ivoire et Gabon au coude à coude

Dans la poule F, le suspense est identique. La Côte d'Ivoire est leader (23 pts, +22) et doit battre le Kenya pour éviter que le Gabon, 2ème (21 pts, +11) ne lui ravisse le trône. Un match nul pourrait suffire aux Éléphants, si les Panthères ne battent pas le Burundi.

Le Gabon quant à lui, en quête d'une première qualification au Mondial, devra s'offrir le Burundi et espérer une défaite de la Côte d'Ivoire.

Fin du tango à trois

Depuis plusieurs semaines, Bénin, Afrique du Sud et Nigeria sont dans une danse endiablée pour savoir qui gardera le rythme le plus longtemps. Ce mardi, après la dernière note, on saura qui aura des étoiles dans les yeux. Par un heureux concours de circonstances (victoire sur tapis-vert contre l'Afrique du Sud après avoir perdu le match sur le terrain), le Bénin a pris la tête du groupe C avant la trêve d'octobre. Un trône consolidé lors de la 9ème journée avec un succès devant le Rwanda. Les Béninois, avec 17 points (+5), devancent les Sud-Africains (15 pts, +3) et les Nigérians (14 pts, +3).

Par ailleurs, le Nigeria reçoit le Bénin ce mardi pour une véritable finale. Le Bénin sera qualifié pour son premier Mondial en cas de succès en terre nigériane. Ce qui serait également le cas en cas de match nul combiné à une contre-performance de l'Afrique du Sud (nul ou défaite).

Cette dernière, qui reçoit le Rwanda, a besoin d'une victoire combinée à une défaite du Bénin. Les Bafana Bafana peuvent aussi se contenter d'un nul béninois à condition de gagner par trois buts d'écart dans le même temps. Enfin, le Nigeria lui devra battre le Bénin et espérer une défaite sud-africaine pour doubler tout le monde et s'offrir le Graal.

Autant dire que ce mardi 14 octobre 2025 risque d'être endiablé.