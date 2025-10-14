Sénégal: Mondial 2026 (Q) - Le jour de gloire pour les Lions

Le Sénégal joue gros, ce mardi 14 octobre 2025. Face à la Mauritanie, les Lions disputent la 10e et dernière journée des éliminatoires du Mondial 2026, avec en ligne de mire un billet direct pour la phase finale prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Solides leaders du groupe B (21 points, +15), les hommes de Pape Thiaw devancent la RD Congo (19 points, +8). Autrement dit, le destin est entre leurs mains : une victoire offrirait au Sénégal la première place et une qualification sans détour. Même un match nul pourrait suffire, grâce à une différence de buts confortable.

En cas de succès, les Lions valideraient leur quatrième participation à une Coupe du monde, la quatrième consécutive -- un record africain qu'ils partageraient avec le Nigeria (deux fois : 1994-1998-2002 et 2010-2014-2018), le Cameroun (1994-1998-2002) et le Ghana (2006-2010-2014).

Éviter le piège de la suffisance

Invaincu depuis 25 matchs, le Sénégal aborde cette rencontre avec la sérénité des grandes équipes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 11 victoires, 3 nuls, aucune défaite en 14 confrontations face à la Mauritanie. Lors du match aller, à Nouakchott, un but d'Habib Diallo avait suffi pour empocher les trois points (1-0).

Mais le football, on le sait, ne se nourrit pas de statistiques. Les Lions devront se méfier du piège de la facilité, car l'histoire a déjà laissé des cicatrices : en 2005, au stade Léopold Sédar Senghor, le Sénégal avait vu ses rêves de Mondial s'éteindre face au Togo, pourtant considéré comme outsider. Au final, un nul 2-2 synonyme d'élimination de la course à la Coupe du monde 2026.

Les artistes au rendez-vous

Sadio Mané, muet depuis près d'un an, a retrouvé le chemin des filets contre le Soudan du Sud vendredi dernier. Un retour au premier plan qui tombe à pic. À ses côtés, Ismaïla Sarr, en pleine ascension, a inscrit un doublé et totalise désormais quatre buts sur ses trois dernières sorties avec les Lions. Véritable dynamiteur de défense, Iliman Ndiaye, même sans marquer, s'est distingué par sa percussion, sa vista et une passe décisive pour Sarr.

Et comme si cela ne suffisait pas, Pape Thiaw enregistre le retour de son chef d'orchestre au milieu, Pape Gueye, suspendu lors du dernier match contre le Soudan du Sud. L'autre bonne nouvelle vient du couloir gauche : Ismaïl Jakobs est disponible, après la résolution du différend entre la Fédération sénégalaise de football et son club, Galatasaray.

Tout semble donc réuni pour une nouvelle page dorée de l'épopée sénégalaise. Mais encore faudra-t-il transformer la promesse en victoire. Car dans le football, comme dans la vie, les jours de gloire se méritent.