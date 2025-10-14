Togo: Gomado et Golfe 1 tiennent le PELL !

La commune Golfe 1, parmi les lauréats du Prix d'Excellence du Leadership Local (PELL Afrique 2025). Développement. La gestion efficace et efficiente dont l'équipe sortante de la Mairie de Golfe 1 a fait montre au cours du mandat 2019-2025 continue de porter ses fruits. Et ce n'est pas l'Observatoire International de la Démocratie Participative en Afrique qui démentirait. En effet, l'OIDP vient d'officialiser la Commune Golfe 1, comme faisant partie, des Lauréats de l'édition panafricaine du Prix d'Excellence du Leadership Local (PELL Afrique 2025). C'est ce que l'on pouvait lire sur sa page Facebook officielle.

Cette officialisation est accompagnée de félicitations des organisations Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique et la Commission de l'Union Africaine ; des félicitations adressées à tous les lauréats et tous les nominés pour les bonnes pratiques, expériences inspirantes et innovations présentées.

Dans la procédure ayant abouti à cette consécration, il faut noter que la commune Golfe 1 a postulé à ce concours dans la catégorie "solidarité et assistance aux communautés vulnérables". Ensuite, plusieurs communes ont été sélectionnées pour une dernière phase. Les maires de ces communes retenues ont été ensuite invités à présenter leurs différents programmes au cours d'une visioconférence. Une étape qui a été suivie de celle du vote en ligne ouvert au public. Et ce n'est que ces différentes étapes qui ont permis de dégager à la fin les lauréats.

Pour faire la différence et figurer parmi les lauréats, il faut noter que la municipalité du Golfe 1 a mis en avant son programme "Golfe 1 Emploi Solidaire" axé sur la promotion de l'employabilité des jeunes, des femmes démunies et des personnes marginalisées en vue d'améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables.

Pour information, la grande cérémonie de remise de trophées est prévue le 06 novembre 2025 au King Fahd Palace de Dakar au Sénégal. Elle aura lieu au cours du 6e Forum International de la Démocratie Participative en Afrique (#FIDEPA06), qui se tiendra du 04 au 06 novembre 2025.