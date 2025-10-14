Togo: La politique togolaise en mode Nouveau Testament

14 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

Le journal Le Médium n'y est pas allé avec le dos de l'encrier ce mardi. Dans un élan de lyrisme politico-religieux, le quotidien compare la mise en place du premier gouvernement de la 5e République à rien de moins que l'envoi en mission des Apôtres dans la Bible.

Il ne s'agit donc plus simplement de ministres, mais d'envoyés spéciaux du Très-Haut Républicain, chargés d'agir sur le vécu des citoyens (et non pas seulement sur les tableaux Excel du budget). On imagine déjà la scène : les ministres, sandales aux pieds, carnets de doléances à la main, bénissant les routes défoncées et multipliant les promesses.

Blague à part, cette envolée évangélique montre au moins une chose : l'attente populaire est immense.

