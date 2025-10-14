Togo: Le pays poursuit ses réformes économiques et budgétaires de manière cohérente

L'agence américaine de notation financière Moody's a confirmé la note B3 pour le Togo dans sa dernière évaluation. Une décision qui témoigne d'une certaine confiance dans la capacité du pays à honorer ses engagements financiers, malgré un contexte économique mondial toujours incertain.

Dans l'échelle de notation de Moody's, la note B3 appartient à la catégorie dite spéculative. Elle indique que le pays présente un risque de crédit élevé, mais qu'il continue d'assurer le service de sa dette.

En clair, B3 signifie que le Togo est capable de rembourser ses dettes, mais que cette capacité dépend de conditions économiques favorables, d'une gestion rigoureuse des finances publiques et d'un accès maintenu aux financements extérieurs.

Moody's classe les notes selon un ordre décroissant allant de Aaa (la meilleure note possible, attribuée aux pays les plus sûrs) à C (situation de défaut total). La catégorie "B", dont fait partie B3, regroupe les émetteurs jugés vulnérables, mais encore viables.

Une perspective stable

Au-delà de la note elle-même, Moody's a souligné une perspective stable, ce qui signifie qu'un changement de note, à la hausse ou à la baisse, n'est pas envisagé à court terme. L'agence estime que le Togo poursuit ses réformes économiques et budgétaires de manière cohérente, et qu'il affiche une résilience relative face aux chocs externes.

C'es en tout cas un signal positif pour les investisseurs, en particulier dans un contexte où de nombreux pays africains voient leurs notations dégradées. Le maintien de la note B3 signifie que le Togo reste crédible sur les marchés financiers internationaux, à condition de poursuivre ses efforts en matière de bonne gouvernance, de gestion de la dette et de diversification économique.