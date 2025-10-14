Afrique: Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale - Le gouverneur de la BCEAO s'est entretenu avec Wautabouna Ouattara, administrateur au FMI

14 Octobre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

En marge des Assemblées annuelles 2025 des institutions de Bretton Woods, le Gouverneur de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao), Jean-Claude Kassi Brou, s'est entretenu, le lundi 13 octobre 2025 à Washington, avec Wautabouna Ouattara, administrateur représentant les Etats membres de l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) au Fonds monétaire international (Fmi). Selon un communiqué de presse, cette rencontre a permis de faire le point sur les évolutions économiques récentes au sein de la zone Uemoa, marquées par une croissance soutenue et une baisse de l'inflation.

À cette occasion, le Gouverneur de la Bceao a salué la qualité du partenariat entre la Bceao et le Fmi, tout en soulignant l'importance d'un dialogue technique régulier entre les deux institutions pour accompagner les politiques économiques et financières des Etats membres de l'Uemoa. Il a évoqué les actions menées par la Banque centrale en faveur de la stabilité financière, ainsi que les réformes structurelles engagées pour promouvoir l'inclusion financière.

Pour sa part, Wautabouna Ouattara a félicité le Gouverneur de la Bceao pour son engagement et ses initiatives pour la modernisation des paiements dans l'Uemoa. Il a réaffirmé la disponibilité du Fmi à poursuivre son appui technique au profit de la Bceao et des Etats membres de l'Union.

