Sénégal: Indices boursiers internationaux - La BCEAO note des renforcements pour la plupart observés en août 2025

Les cours mondiaux du pétrole brut (moyenne Wti et Brent), exprimés en dollar des Etats-Unis, ont poursuivi leur baisse en août 2025. Selon la Bceao dans son « Bulletin mensuel des statistiques », ils se sont contractés de 14,1%, en glissement annuel, après une réduction de 13,8% relevée un mois plutôt.

Les principaux indices boursiers internationaux se sont renforcés en août 2025. En effet, des relèvements ont été constatés pour le DAX (+26,4%), le Nasdaq Composite (+21,1%), le Standard & Poor's 500 (+14,4%), le Nikkei (+10,5%), le Dow Jones Industrial (+9,4%), le Ftse 100 (+9,7%) et l'EuroStoxx 50 (+7,9%).

Selon la Bceao, les prix des principales matières premières exportées par les pays de l'UEMOA ont maintenu leur progression, notamment pour l'or (+36,3%) et le cacao (+11,8%).

Toutefois, le repli des cours du café (-11,0%), du caoutchouc (-6,5%), du coton (-2,1%) et de la noix de cajou (-0,7%) a atténué cette tendance. Quant à l'indice des prix des produits alimentaires importés par les Etats de l'Union, il est ressorti en retrait de 11,3% en août 2025, après le recul de 15,7% le mois précédent. Ainsi, des contractions ont été notées pour les prix du riz (-21,4%), le sucre (-13,8%) et le blé ( 5,9%). Par contre, les cours des huiles et du lait se sont accrus respectivement de 25,6% et 10,6%.

Sur le marché des changes, la monnaie européenne s'est appréciée, sur un an, vis-à-vis du yen japonais (6,5%), du yuan chinois (+5,8%), du dollar américain (+5,2%) et de la livre sterling (+3,0%).

S'agissant de la politique monétaire au plan international, les principales banques centrales des pays avancés, notamment la Banque centrale européenne (Bce) et la Banque du Japon (BoJ), ont maintenu leurs taux directeurs inchangés en août 2025, tandis que la Réserve Fédérale américaine (Fed) et la Banque d'Angleterre (BoE) ont baissé leurs taux de 0,25 point de base.

Au plan régional, la Bceao a également gardé le statu quo pour ses taux directeurs. En effet, le taux minimum de soumission aux appels d'offres d'injection de liquidité et celui du guichet de prêt marginal sont fixés à 3,25% et 5,25%, respectivement depuis le 16 juin 2025. Sur le marché monétaire, le montant moyen des financements accordés par la Bceao est ressorti à 7.994,2 milliards en août 2025, contre 8.017,4 milliards en juillet 2025, soit une baisse de 0,3%. Le taux moyen pondéré des adjudications hebdomadaires de liquidités s'est accru pour se situer à 4,8108% contre 4,6519% un mois plus tôt.