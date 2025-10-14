L'Afreximbank Academy (AFRACAD) vient d'être sacrée au prestigieux concours international Excellence in Practice Awards 2025 de la Fondation européenne pour le développement du management (EFMD). Une consécration qui salue son engagement constant pour le développement des compétences africaines dans le financement du commerce.

Un prix qui consacre une décennie d'efforts

« AFRACAD, l'académie de formation de la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), a remporté la médaille d'argent dans la catégorie "Développement professionnel" des Excellence in Practice (EiP) Awards 2025, décernés par l'EFMD », rapporte un communiqué de presse d'Afreximbank en date du 13 octobre 2025 et transmis depuis le Caire.

Ce prix distingue les meilleures initiatives mondiales en matière de formation des cadres, de développement des talents et de collaboration entre institutions.

Le trophée a été officiellement remis à Stockholm, en Suède, en reconnaissance du programme de certificat en financement du commerce en Afrique (COTFIA), une initiative phare d'AFRACAD visant à renforcer les capacités des professionnels africains du commerce depuis près d'une décennie.

Le COTFIA, un modèle panafricain de formation

Lancé en 2016 sous le nom de Certificat de financement du commerce international (COFIT), le programme a été conçu par Afreximbank en partenariat avec la FCI, l'Université américaine du Caire (AUC) et plusieurs institutions académiques telles que l'Université de Malte. Il répond à une ambition claire : doter l'Afrique de compétences solides pour dynamiser le financement du commerce et l'affacturage, piliers essentiels du commerce intra-africain.

Sous la supervision du Groupe de travail sur l'affacturage (FWG), présidé par Mme Kanayo Awani, vice-présidente exécutive d'Afreximbank chargée du commerce intra-africain et du développement des exportations, le COTFIA a progressivement formé plus de 150 professionnels venus de tout le continent.

Une reconnaissance mondiale du modèle africain

« Nous sommes profondément reconnaissants pour ce prix qui souligne l'impact continu d'Afreximbank sur le développement professionnel des experts du commerce à travers le continent », a déclaré Stephen Tio Kauma, Directeur général des Ressources humaines d'Afreximbank.

Selon lui, cette distinction va au-delà d'une reconnaissance : elle marque la visibilité internationale du modèle africain de formation en management.

Le Dr Anan Shendy, représentant d'AFRACAD, a présenté à la Stockholm School of Economics l'étude de cas primée intitulée "Transcender les frontières : un partenariat panafricain pour soutenir les professionnels du commerce", en collaboration avec la FCI et l'Université américaine du Caire.

Une académie au service de la transformation africaine

Depuis son partenariat renforcé avec l'école de commerce Onsi Sawiris de l'AUC en 2021, AFRACAD est devenue un acteur clé dans la gestion et l'expansion du programme COTFIA.

Cette collaboration a permis de consolider la rigueur académique du cursus tout en renforçant sa pertinence régionale, dans un contexte marqué par la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Grâce à cette approche, les diplômés du programme contribuent activement à la modernisation des systèmes de financement du commerce, ouvrant la voie à un commerce intra-africain plus intégré et plus compétitif.

L'EFMD, un réseau mondial d'excellence

Avec plus de 950 institutions membres dans 90 pays, l'EFMD est le plus grand réseau international dédié au développement du management. Depuis 18 ans, ses Excellence in Practice Awards sont devenus une référence mondiale, mettant en lumière les programmes les plus innovants de formation et de développement organisationnel.

En se hissant parmi les lauréats 2025, AFRACAD confirme le leadership éducatif d'Afreximbank et son engagement à construire une Afrique capable de former et retenir ses talents.