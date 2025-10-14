Cote d'Ivoire: Global Gitex de Dubaï - Voici l'histoire du plus grand salon de l'exposition technologique du monde

Le global Gitex de Dubaï, le plus grand évènement de l'exposition technologique du monde est à sa 45è édition depuis le 13 octobre 2025. Et ce, jusqu'au 17 octobre.

Quel est l'historique de ce rendez-vous mondial de la technologie ?

Le Gitex de Dubaï a été lancé en 1981 sous le nom de "Gulf Computer Exhibition" et a rapidement évolué pour devenir le "Gulf Information Technology Exhibition" (GITEX) en 1988.

D'un événement local, il est devenu un salon technologique mondial, s'étendant progressivement et attirant des milliers de participants pour exposer des innovations en intelligence artificielle, cybersécurité, blockchain et bien d'autres domaines.

Évolution historique du GITEX

1981 : Lancement du "Gulf Computer Exhibition" au Dubai World Trade Centre, avec 3 000 participants.

1985 : Démonstration du premier clavier arabe d'IBM lors de l'événement.

1988: Renommé "Gulf Information Technology Exhibition" (GITEX), l'événement s'étend pour couvrir deux halls d'exposition.

1989 : Le nombre de participants est multiplié par trois, atteignant 10 000 personnes.

2006: L'événement célèbre son 25e anniversaire avec 125 000 participants.

2010: Le GITEX se positionne comme le troisième plus grand salon mondial des technologies de l'information et de la communication (TIC).

2017 :Les Émirats arabes unis nomment le premier ministre d'État pour l'intelligence artificielle, soulignant l'alignement entre la stratégie du pays et l'exposition du GITEX.

2022 :Record de fréquentation avec 170 000 visiteurs, dont 40 % de provenance internationale.

2024 : Le salon est rebaptisé "GITEX Global" et devient une marque mondiale majeure.

2025 : L'événement est planifié sur deux sites majeurs, le Dubai World Trade Centre et le Dubai Harbour, avec plus de 40 halls d'exposition.

Leader mondial

Le GITEX Global continue de se développer, incarnant l'ambition de Dubaï de devenir un leader mondial de la technologie, en attirant des innovateurs, des investisseurs et des décideurs du monde entier pour façonner l'avenir des TIC.

Envoyé Spécial à Dubaï