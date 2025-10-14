Sénégal: Ziguinchor/Sept ans après l'incendie - Le marché Tilène renaît de ses cendres

Sept (7) ans après avoir été dévasté par un violent incendie, le marché Tilène de Ziguinchor a officiellement rouvert ses portes hier, lundi 13 octobre 2025, dans une ambiance festive mêlant joie, soulagement et espoir.

Le marché Tilène renaît de ses cendres, sept (7) ans après avoir été dévasté par un violent incendie. Entièrement reconstruit, l'ouvrage flambant neuf a été inauguré hier, lundi 13 octobre 2025, en présence des commerçants, des autorités administratives et locales, ainsi que des responsables du Programme de Modernisation des Marchés (PROMOGEM). Un symbole fort pour les habitants, qui retrouvent un espace économique et social central dans la vie de la ville.

«Ce marché est le fruit d'une volonté partagée de doter nos populations d'infrastructures inclusives, structurantes, et adaptées aux défis du 21e siècle. Il a été pensé à votre image : accueillant, fonctionnel, enraciné dans notre culture d'échanges et de solidarité», a déclaré Rougui Sow, coordonnatrice du PROMOGEM. Elle a également appelé les commerçants à en assurer la préservation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction. Le représentant des commerçants, connu sous le nom de «Boy Sérère», a tenu à remercier les autorités étatiques, en particulier le Premier ministre, Ousmane Sonko, le ministre de l'Industrie et du Commerce et PROMOGEM. Il a qualifié le marché de «bijou économique», tout en appelant à un accompagnement renforcé des acteurs du secteur.

Présent à la cérémonie, le ministre du Commerce, Serigne Guèye Diop, a souligné la portée symbolique et stratégique de cette réouverture. «2018-2025, sept ans de patience, d'inquiétude... Aujourd'hui marque un nouveau départ. Ce marché restauré, ce n'est pas seulement un espace physique retrouvé, c'est un lieu de travail, d'échanges, de lien social et d'identité.»

Le ministre du Commerce a également présenté la nouvelle vision du gouvernement pour la modernisation des marchés du Sénégal, axée sur quatre piliers : la sécurité, la résilience, la prévention des risques et l'éducation des usagers.

Hier lundi, à Tilène, c'est bien plus qu'un marché qui a rouvert : c'est un pan essentiel de la vie économique et sociale de Ziguinchor qui reprend souffle. Les anciens et nouveaux occupants ont célébré avec ferveur cette renaissance tant attendue.