Sénégal: Pool judiciaire financier (PJF) - Rapport de la Centif - Aliou Sall et son épouse placés sous contrôle judiciaire

14 Octobre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Nando Cabral GOMIS

Après leur audition et placement en garde à vue depuis jeudi dernier et leur inculpation pour association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux, corruption et trafic d'influence, Aliou Sall, frère de l'ancien président de la République, Macky Sall, et son épouse Aïssata Sall ont recouvré la liberté, hier lundi. Toutefois le couple reste sous contrôle judiciaire. Cette décision du président du Collège des juges d'instruction du Pool judiciaire financier (PJF) fait suite à un cautionnement de 240 millions de francs CFA proposé par le couple Sall, le vendredi 11 octobre dernier.

Alioun Sall, le frère cadet de l'ancien chef de l'Etat, Macky Sall, et son épouse, Aïssata Sall, recouvre la liberté. Placés en garde à vue depuis jeudi 9 octobre dernier, dans le cadre d'une instruction ouverte par le Pool judiciaire et financier (PJF) sur de possibles faits de blanchiment de capitaux, l'ancien maire de la ville de Guédiawaye, Aliou Sall, et son épouse, ont été inculpé et placés sous contrôle judiciaire par le président du Collège des juges d'instruction du Pool judiciaire financier (PJF). Cette décision fait suite à l'offre de cautionnement de 240 millions de francs CFA proposé par le couple Sall, le vendredi 11 octobre dernier.

Pour rappel, cette procédure s'inscrit dans le cadre de l'enquête sur un Rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) ayant mis en évidence des mouvements de fonds jugés suspects portant sur un terrain, effectuées à travers une Société civile immobilière (SCI). À la suite de ce rapport, le juge d'instruction du PJF avait ordonné une délégation judiciaire à la Division des investigations criminelles (DIC) pour enquête.

Assisté par un pool d'avocats, constitué de Mes El Hadji Diouf, Ousmane Thiam, Sally Mamadou Thiam, entre autres, le couple Sall a quitté les locaux de la DIC hier, lundi soir, après son inculpation pour association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux, corruption et trafic d'influence.

D'ailleurs revenant sur cette libération, le tonitruant avocat, Me El Hadji Diouf, a assuré que «nous avons fourni toutes les garanties nécessaires pour assurer leur présence». Suite à cette décision, les déplacements à l'étranger de Aliou Sall et Aïssata Sall seront soumis à l'autorisation du président du Collège des juges d'instruction du Pool judiciaire financier (PJF).

