Sénégal: Keur Madiabel - Dotation en ambulance médicalisée du poste de sante Cheikh Barhame Niasse - Pour soulager le transfert des malades vers les autres structures de la région

14 Octobre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Abdoulaye Fall

Le poste de santé Cheikh Barhame Niasse de Keur Madiabel vient d'être doté d'une nouvelle ambulance médicalisée. Elle a été offerte par le président du mouvement "Rassemblement pour un essor logique établi sur des valeurs endossées" (RELEVE), Amir Malick Thiam, de surcroît directeur général de la société "Amir Business Consulting" au Port Autonome de Dakar (PAD).

D'un coût de près de 10 millions de FCFA, cette ambulance, en dehors des populations de Keur Madiabel, va aider et soulager des résidents de l'ensemble des villages situés en périphérie de la localité, dans les opérations de transfert des malades vers les structures sanitaires de références de la région.

Ces populations qui éprouvaient d'énormes difficultés pour acheminer en urgence les malades vers les hôpitaux comme El Hadji Ibrahima Niasse de Kaolack, ont depuis avant-hier, dimanche 12 octobre 2025, commencé à voir leurs inquiétudes s'effriter. Désormais, elles pourront évacuer tous les malades devant être assistés en urgence dans les structures sanitaires de niveau supérieur, sans difficulté majeure.

Pour le donateur, Amir Malick Thiam, "c'est d'abord un honneur fait à Cheikh Barhame Baye Mbaye Niasse, ce grand homme de Dieu qui a érigé ce poste de santé sur fonds propres, mais aussi un prétexte de contribuer au renforcement du plateau technique dans ce poste de santé et la couverture sanitaire des nombreux patients qui s'y rendent régulièrement pour se soigner". Il ambitionne, au-delà de cet ambulance, d'abord élargir les espaces du poste et d'augmenter le nombre de salles de consultation, d'hospitalisation et les besoins du poste en matériel médical.

