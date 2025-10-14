Tunisie: Des experts appellent à la valorisation du phosphogypse

L'expert en énergie, Mohamed Ghazi Ben Jemaa, a appelé à la nécessité de valoriser le phosphogypse et de prendre des mesures concrètes à cet égard, en raison du danger que représente cette substance pour l'agriculture, pour les créatures marines et pour les populations qui inhalent les substances toxiques s'échappant des unités du Complexe Chimique de Gabès.

Dans une déclaration faite aujourd'hui, lundi 13 octobre 2025, à la Radio Nationale, Mohamed Ghazi Ben Jemaa a affirmé qu'il ne faut pas déposer le phosphogypse près de la mer car cela est considéré comme extrêmement dangereux, expliquant qu'il existe des mécanismes logistiques pour le placer à l'intérieur des terres de manière à protéger la nappe phréatique de toute fuite.

Pour sa part, le chercheur universitaire et spécialiste en développement, Houcine Rehaïli, a déclaré qu'il existe de nombreuses solutions pour collecter le phosphogypse de manière organisée garantissant la protection des ressources naturelles.

Il a appelé dans ce contexte à reprendre les études antérieures et à rechercher des sites protégés loin des zones d'habitation, soulignant la nécessité pour le ministère de l'Industrie et le Complexe Chimique de Gabès d'assumer la responsabilité de fournir les moyens nécessaires pour arrêter le rejet du phosphogypse en mer dans un premier temps.

Aujourd'hui, une équipe d'inspection conjointe des ministères de l'Industrie et de l'Environnement a entamé des opérations de constatation et d'inventaire au sein du Complexe Chimique de Gabès dans le but d'établir un programme de renouvellement des équipements et du matériel et d'identifier les manquements.