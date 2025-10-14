Ile Maurice: Andry Rajoelina dissout l'Assemblée nationale

Andry Rajoelina a annoncé, par décret présidentiel, la dissolution de l'Assemblée nationale de République de Madagascar. Cette décision est entrée en vigueur immédiatement après sa publication officielle, ce mardi 14 octobre.

Le décret n° 2025-1051, signé par le chef de l'État et pris conformément à l'article 60 de la Constitution malgache, met officiellement fin au mandat de l'Assemblée nationale. Cette mesure fait suite à une consultation préalable avec le Premier ministre ainsi qu'avec les présidents des deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat.

«Conformément aux dispositions de l'article 60 de la Constitution, l'Assemblée nationale est dissoute», stipule l'article premier du décret.

Compte tenu de l'urgence, le décret précise également qu'il entre en vigueur immédiatement après son annonce radiodiffusée et/ou télévisée, indépendamment de son insertion au Journal officiel. Cette disposition s'appuie sur l'ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé.

Cette dissolution ouvre la voie à de nouvelles élections législatives, dont la date devra être fixée dans les prochaines semaines. Elle intervient dans un contexte politique tendu, marqué par des débats sur la gouvernance et les équilibres institutionnels dans le pays.

Le président a par ailleurs nommé une conseillère speciale, voir decret ci-dessous :