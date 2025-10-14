Ile Maurice: Un système d'alerte pour prévenir les surcharges électriques

Afin de prévenir les risques de surcharge sur le réseau électrique pendant la période estivale, les autorités lancent une campagne nationale d'économie d'énergie et introduisent un Energy Alert Warning System. L'objectif : sensibiliser la population à adopter des gestes responsables et réduire sa consommation durant les heures de pointe.

Alors que la chaleur s'installe, les autorités se préparent à une nouvelle hausse de la demande en électricité. L'été dernier, Maurice avait déjà frôlé la limite de sa capacité, avec un pic de 567,9 mégawatts enregistré en février. La combinaison de températures élevées, d'équipements vieillissants et de pannes successives chez certains producteurs avait alors fragilisé le réseau, notamment entre 18 heures et 21 heures, période de forte consommation.

Face à ces enjeux, le gouvernement mise sur la responsabilisation des consommateurs. La campagne nationale de sensibilisation et d'information sur l'efficacité énergétique, avalisée par le Conseil des ministres le 3 octobre, sera officiellement lancée le mercredi 15 octobre. Elle vise à inciter la population à réduire sa consommation afin d'éviter toute coupure.

Conçu conjointement par l'Energy Efficiency Management Office et le Central Electricity Board (CEB), le plan de sensibilisation combine plusieurs volets : campagnes télévisées, radiophoniques et numériques, diffusion de messages sur les réseaux sociaux, clips éducatifs et partenariats avec différents acteurs. Des actions de proximité seront également menées dans les centres commerciaux, accompagnées de messages audio dans les transports publics et d'envois de SMS aux abonnés en cas de forte pression sur le réseau.

En parallèle, le CEB met en place un Energy Alert Warning System, inspiré du système d'alerte cyclonique et fondé sur un code couleur - vert, jaune et rouge. Ce dispositif informera la population en temps réel sur le niveau de tension du réseau et encouragera une réduction volontaire de la consommation lorsque la marge de réserve deviendra critique.

Shamshir Mukoon, Production Manager au CEB, explique : «Nous ferons un suivi journalier. Chaque matin, nous évaluerons la capacité disponible - en tenant compte des maintenances et des pannes - pour répondre à la consommation prévue le soir, puis nous diffuserons le code couleur correspondant. Si la réserve dépasse 30 MW, le code vert est activé et un logo est diffusé sur les médias et réseaux sociaux. Entre 15 et 30 MW, nous passons en alerte jaune : les réserves diminuent et le public est invité à réduire sa consommation, avec l'appui des campagnes de sensibilisation. Et si moins de 15 MW sont disponibles, l'alerte rouge est déclenchée. La situation devient critique et chacun doit agir avant la pointe pour éviter des coupures.»

La campagne encourage les consommateurs à adopter des gestes simples : éteindre les lumières inutiles, éviter d'utiliser la machine à laver ou de charger les véhicules électriques en soirée, et régler les climatiseurs entre 24 °C et 26 °C. En cas d'alerte rouge, un plan de demand response sera activé pour les gros consommateurs - hôtels, centres commerciaux et industries disposant de générateurs - afin d'alléger la charge sur le réseau.

«Si, en cas d'alerte rouge ou jaune, les consommateurs adaptent leur consommation, cela peut vraiment nous aider à traverser la pointe sans coupures», précise Shamshir Mukoon. «Notre objectif est de passer la pointe sans mini-coupures.» De rappeler que si la demande dépasse la capacité, des coupures ciblées et rotatives pourraient s'avérer nécessaires, à l'exclusion des hôpitaux et des infrastructures essentielles. Selon les prévisions, la demande cet été pourrait atteindre au moins 575 MW, alors que la capacité installée actuelle s'élève à 600 MW.