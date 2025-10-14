Ile Maurice: Le nouveau ministre des Forces armées appelle à la discipline et à l'unité

Le Général Deramasinjaka Manantsoa Rakotoarivelo, récemment nommé ministre des Forces armées, a tenu ce mardi sa première réunion officielle avec les personnels militaires et civils du ministère. Ce premier discours intervient dans un contexte particulièrement tendu, marqué par la tentative de coup d'État déjouée, les tensions sociales persistantes et le repositionnement de figures militaires au sein du gouvernement.

Le ministre a appelé les membres des forces armées à « poursuivre leurs missions avec discipline et rigueur » et à « donner le meilleur d'eux-mêmes » dans un moment crucial pour la stabilité du pays. Il a insisté sur la cohésion, la responsabilité collective et l'importance d'un dialogue permanent au sein des rangs : « tout problème trouve solution si chacun joue pleinement son rôle », a-t-il lancé.

Cette prise de parole intervient alors que Madagascar traverse une grave crise sociale. Les coupures d'eau et d'électricité provoquent depuis plusieurs semaines des manifestations dans plusieurs villes. Le mouvement Gen Z a pris une ampleur nationale, appelant à des réformes profondes et à une plus grande transparence dans la gestion des affaires publiques.

Sur le plan sécuritaire, l'armée est désormais au centre des équilibres politiques. Le nouveau gouvernement dirigé par le général Ruphin Zafisambo a placé des militaires à des postes stratégiques pour tenter de rétablir la stabilité. Dans ce contexte, le message du ministre Deramasinjaka se veut clair : les forces armées doivent être un rempart contre les dérives et non un instrument de division.

« La stabilité du pays repose sur la discipline collective et la volonté d'unir nos forces autour d'un objectif commun », a-t-il affirmé, promettant de veiller à une armée « au service du peuple ».