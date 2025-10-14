Ile Maurice: Rivière-des-Créoles l'emporte

La deuxième édition du Grand Port U15 Inter-Village Championship s'est tenue fin août, sous l'égide de la Mauritius Football Association (MFA), en collaboration avec l'ONG Partaz Enn Sourire et le conseil de district de Grand-Port.

Seize équipes représentant seize villages se sont affrontées tout au long d'un weekend intense, dans un esprit de camaraderie, de fair-play et de passion pour le football. À l'issue de la compétition, c'est l'équipe de Rivière-des-Créoles, menée par l'entraîneur Pascal Magon, qui a été sacrée championne de Grand Port 2025. Plaine-Magnien s'est hissée à la deuxième place, suivie de Mare-d'Albert en troisième position.

La présidente de l'ONG Partaz Enn Sourire, Vijayeta Jhurry, a souligné que ce tournoi représente «une étape essentielle pour le développement du football chez les jeunes à travers l'île». Elle a, aussi, remercié le président de la MFA, Samir Sobha, pour son appui technique et constant au projet, ainsi que le président du conseil de district de Grand-Port, Rajiv Kumar Jangee, et toute son équipe pour leur soutien logistique et moral. Le président de la MFA a déclaré ceci après l'organisation : «Ces tournois inter-villages sont la base du développement du football mauricien. Ils offrent aux jeunes l'opportunité de s'exprimer, de progresser et de rêver grand. Nous sommes fiers de soutenir cette belle initiative.»

La compétition a débuté par une marche symbolique des champions, réunissant toutes les équipes depuis le conseil de district de Grand Port jusqu'au stade de Rose Belle, accompagnées par le Police Band et le Prison Band. Sur le terrain, la présence du Directeur technique national (DTN), Théo Timboussaint, et du formateur du High Performance Center (HPC), Rui Pedro, a apporté une dimension technique supplémentaire au tournoi. Ils ont observé et détecté les jeunes talents prometteurs qui, demain, pourraient représenter l'avenir du football mauricien.

Forts de cette réussite, les organisateurs annoncent déjà la prochaine édition, qui se tiendra dans la municipalité de Quatre-Bornes le 9 novembre prochain. Une nouvelle occasion de promouvoir le sport, la discipline et l'esprit d'équipe chez les jeunes Mauriciens.