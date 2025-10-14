Ile Maurice: Le président Rajoelina s'est « mis à l'abri » après une tentative de coup d'État

Le président malgache Andry Rajoelina a confirmé s'être déplacé vers un endroit tenu secret afin d'assurer sa protection, à la suite d'une grave menace contre sa vie. Dans une déclaration solennelle hier soir, lundi 13 octobre, il a expliqué avoir été contraint de quitter la Grande Île pour «garantir sa sécurité» et «continuer à assumer ses responsabilités envers la nation».

Selon les premières informations, une tentative de coup d'État aurait été déjouée vendredi soir. Un groupe de militaires aurait envisagé de prendre le contrôle du palais présidentiel d'Iavoloha, siège du pouvoir exécutif. Cette opération aurait été neutralisée à temps par les forces loyales au président. Aucun bilan officiel n'a pour l'instant été communiqué, mais la situation reste tendue dans la capitale, Antananarivo.

Dans son message, Andry Rajoelina a tenu à rejeter toute idée de représailles contre les auteurs présumés de cette tentative. «Je ne cherche pas à me venger. Je reste fidèle à ma mission», a-t-il déclaré, tout en soulignant qu'il n'avait sollicité aucune intervention militaire étrangère.

Cette annonce intervient alors que le pays traverse une crise politique et sociale majeure, marquée par des coupures d'eau et d'électricité, une grogne populaire croissante et une série de manifestations dans plusieurs villes.

Le président a assuré qu'il poursuivra sa mission à la tête de l'État «avec détermination», promettant des mesures pour répondre aux défis qui secouent Madagascar.