Ile Maurice: Le Rotary Club de Curepipe célèbre son demi-siècle

Le Rotary Club de Curepipe, membre du district 9220, a célébré samedi soir ses 50 ans d'existence lors d'une soirée empreinte d'élégance et d'émotion au Domaine Anna, marquant un demisiècle d'engagement au service de la communauté.

Le club a traversé les décennies fidèle à sa devise, Service Above Self. Ce jubilé, clôturant une année rotarienne placée sous le signe de la reconnaissance, s'inscrivait dans la continuité du mandat de Preetam Mohitram et Yandraduth Googoolye, sous la présidence actuelle de Jean Yves de Fleuriot.

«Cinquante ans, ce sont autant de visages, d'amitiés et d'actions qui ont façonné notre identité», a déclaré M. de Fleuriot en ouverture. L'événement a réuni de nombreux invités, dont Philip Ah Chuen, président du Rotary Club de PortLouis - club parrain de Curepipe - et le Past District Governor Mamed Babou. Philip Ah Chuen a salué «la force des liens qui unissent les clubs au-delà des frontières» et rappelé l'impact des initiatives rotariennes, d'Agaléga à Madagascar jusqu'à Nagpur, en Inde.

Un magazine souvenir, lancé pour l'occasion, retrace les grands moments du club et les projets menés au fil des ans. Dans l'éditorial, l'ancien juge Vinod Boolell a salué «un demi-siècle d'action sociale et de camaraderie» tout en invitant les membres à poursuivre leur engagement face aux défis contemporains.

«Nous devons avoir la vision et la confiance qu'avaient nos aînés», écrit-il, rappelant que «la vision est la capacité d'innover sans relâche et la confiance, celle de croire en notre pouvoir de transformer». Pour lui, ces deux vertus «font partie de la magie du Rotary».

Revenant sur l'histoire du club, fondé en octobre 1974 par le regretté André Robert, Vinod Boolell souligne que «l'endurance du Rotary de Curepipe repose sur la dévotion, le dévouement et le sacrifice» de ses membres successifs.

Évoquant les projets menés au fil des décennies - du centre communautaire de Camp-Créole au centre de diabète de Bell-Village -, il appelle les Rotariens à «relever les nouveaux défis» du monde moderne : changement climatique, intelligence artificielle, corruption et protection des enfants.

«Nous devons continuer et garder la torche du Rotary bien allumée. L'indifférence ne nous mènera nulle part», conclut-il, citant le poète Robert Frost : «I have promises to keep, and miles to go before I sleep.»

La soirée s'est conclue sur un dîner raffiné et convivial. Alors que les lumières du Domaine Anna s'éteignaient, une certitude demeurait : pour le Rotary Club de Curepipe, servir reste plus qu'un devoir - c'est une promesse renouvelée.