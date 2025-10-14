Ile Maurice: NCE 2025 - Le MES relativise le taux d'absentéisme

Les examens du Certificat national d'éducation (NCE), destinés aux élèves de Grade 9, se tiennent depuis le 22 septembre et prendront fin le 16 octobre. Comme chaque année, le Mauritius Examinations Syndicate (MES) note une tendance stable concernant le taux d'absentéisme. «Le nombre d'absences n'est pas vraiment inquiétant. Dans toutes les écoles, les élèves sont en mode 'examens'», indique l'organisme.

C'est du côté de la matière Art & Design que le taux d'absence se fait le plus remarquer. Entre 200 et 250 élèves n'ont pas pris part à l'épreuve cette année, alors que dans les autres matières, l'absence tourne autour de 180 à 194 candidats, soit moins de 200.

Qu'est-ce qui peut pousser un jeune à manquer ces examens pourtant déterminants ? Le MES évoque plusieurs raisons possibles : maladie le jour de l'épreuve, décès dans la famille, ou encore contexte familial difficile. «Il existe des cas spécifiques et plusieurs facteurs sont à prendre en considération», souligne le syndicat.

«Tolérable»

L'organisme rassure toutefois : ce taux d'absentéisme reste «tolérable» et ne traduit aucun boycottage. «Les examens se déroulent normalement. Nous maintenons l'intégrité et la sécurité du processus et tout se passe bien», assure le MES. Concernant la matière Art & Design, la composante pratique pourrait expliquer une partie de ces absences. Les élèves doivent en effet disposer de matériel comme les peintures, crayons, papiers spéciaux, ce qui peut poser problème pour certains issus de milieux modestes. «On estime qu'une cinquantaine d'élèves environ sont concernés par ce manque d'équipements», précise-t-on.

Ces examens restent néanmoins une étape cruciale dans le parcours scolaire des collégiens. Pour les uns, ils ouvrent la voie vers les académies, tandis que d'autres poursuivront leur scolarité en Grade 10 dans leurs collèges respectifs.