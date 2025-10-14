Cote d'Ivoire: Tennis/Open Global logistic line - Une belle petite fête à l'Ivoire

14 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Paul Bagnini

Du 6 au 12 octobre, le Central tennis club a vibré au rythme du premier Open Global logistic line de tennis parrainé par le Premier ministre, Robert Beugré Mambé, ministre des Sports et du Cadre de vie. Six jours de compétition qui ont vu un des jeunes prodiges ivoiriens, Lucas Koffi Nadal, confirmer sa montée en puissance dans le paysage du tennis ivoirien.

Le Nadal ivoirien a, en effet, remporté l'Open pro devant le Togolais Stanislas Dussey qu'il est parvenu à éclipser en finale, en deux sets (6/0 ; 7/6). Une belle finale entre deux jeunes tennismen d'avenir.

« Je suis heureux d'avoir participé et gagné ce tournoi. Le niveau était élevé. Cela a été un très bon test pour moi. Mon adversaire m'a poussé jusque dans mon dernier retranchement et je voudrais lui dire merci pour cela. Merci également aux organisateurs qui nous permettent de rester en jambes », a déclaré à la fin du tournoi, Lucas Koffi Nadal (Itf 801), qui est le Numéro 2 national, après Wilfried Eliakim.

Dans la catégorie vétérans, la palme est revenue à Wilfried Kouassi, auteur d'un match plein de maturité face à M. Sharif (5/4 ; 2/4 ; 4/2). Pour une première, Clément Prince Dayalor et son staff ont réussi un coup de maître. Près de 80 joueurs se sont inscrits au tournoi. Ce qui a permis d'avoir des tableaux pleins.

« Il faut féliciter le comité d'organisation pour cette belle initiative qui a le mérite de venir enrichir le calendrier national de tennis. Au nom du président Sylvère Koyo, je voudrais leur traduire ses félicitations et ses encouragements », a indiqué M. Souleymane Ouattara, directeur général de la Fédération ivoirienne de tennis (Fit), qui appelle vivement la deuxième édition.

Une édition que Clément Prince Dayalor, directeur général de Global logistic line, promoteur de ce spectacle, promet encore plus grandiose en février 2026. Il a rappelé l'objectif de cet open qui, selon lui, participe à l'édification de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire.

En dehors des enveloppes et trophées pour récompenser les vainqueurs et les finalistes, les organisateurs ont distribué plusieurs centaines de bons de permis de conduire aux participants et au public. Et ce, grâce au ministère du Transport, partenaire de l'événement.

