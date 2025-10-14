Afrique: Éliminatoires de la Coupe du monde 2026 (Zone Afrique) - Le Cabo Verde écrit l'histoire

Les Requins bleus bouleversent la hiérarchie africaine et décrochent une qualification historique pour le Mondial 2026.

L'Afrique du football tient son conte de fées. Le Cabo Verde, archipel de 550 000 habitants, s'est qualifié pour la Coupe du monde 2026 après sa victoire éclatante (3-0) face à l'Eswatini, le lundi 13 octobre 2025.

Un exploit monumental qui propulse ce petit pays ouest-africain de 4 000 km² dans le cercle très fermé des mondialistes, devant des géants comme le Cameroun et l'Angola.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une aventure née de la foi et du travail

Dans un Estádio Nacional en ébullition, les buts de Livramento (48e), Willy Semedo (54e) et Stopira (90+1) ont scellé le rêve « américain » des Cap-Verdiens. Mais la qualification s'était déjà dessinée le 9 septembre 2025, lorsque les Requins bleus avaient terrassé le Cameroun (1-0) à domicile. Le but de Yannick Semedo face à Maurice lors de la cinquième journée avait aussi été un tournant décisif.

Bubista, l'architecte du miracle

À la tête de cette équipe, Pedro Leitão Brito dit « Bubista » incarne la renaissance du football cap-verdien. Depuis 2020, l'ancien défenseur a bâti un collectif discipliné et ambitieux, capable d'enchaîner les performances.

Quart de finaliste de la Can 2023 après avoir dominé des poids lourds comme l'Égypte et le Ghana, il a désormais conduit son pays vers le Graal. « Nous savions que nous pouvions le faire, surtout pour notre diaspora », confiait-il à Rfi, dès le début des éliminatoires.

La diaspora, moteur du rêve

Plus nombreux hors du pays qu'à l'intérieur, les Cap-Verdiens de la diaspora ont façonné cette épopée. Sur les 25 joueurs appelés, quinze sont nés à l'étranger. Livramento (Rotterdam, Pays-Bas), Willy Semedo (Montfermeil, France) ou encore Stopira (Praia, Cabo Verde) symbolisent cette union entre racines et ouverture.

Entre stratégie, foi et solidarité, le Cabo Verde vient de rappeler que, dans le football, les plus beaux rêves n'ont pas besoin d'être grands pour devenir immenses.