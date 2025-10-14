Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - L'appel de Jean-Louis Billon à une nouvelle ère politique

Le candidat du Congrès démocratique (Code) est allé à la rencontre des populations d'Agbaou dans le département d'Alépé.

C'est devant une foule mobilisée à Agbaou (Akoupé) que Jean-Louis Billon, candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, a prononcé un discours vibrant, dimanche 12 octobre.

Accueilli sous une fine pluie, le leader du mouvement « Osons le changement », a salué la confiance que lui ont témoignée les populations de La Mé lors de la phase de parrainage. « Grâce à vous, je suis aujourd'hui candidat. Ce combat est le vôtre », a-t-il lancé.

Le candidat a présenté une équipe nationale inclusive composée d'Ivoiriens venus de toutes les régions, symbole de son ambition d'unir le pays autour d'un même projet. Critiquant le bilan des quinze années de pouvoir du régime actuel, Jean-Louis Billon a dénoncé le chômage des jeunes diplômés.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a promis une Côte d'Ivoire économiquement forte, fondée sur l'emploi, la justice sociale, la bonne gouvernance et une répartition équitable des richesses. « Le 25 octobre, c'est votre jour. Offrez-moi le second tour. Offrez-vous une alternative crédible », a-t-il lancé aux électeurs, en appelant à une mobilisation massive.

Le candidat, déterminé à incarner l'espoir d'une nouvelle génération de dirigeants, a conclu en promettant une gouvernance « juste, transparente et tournée vers l'avenir ».