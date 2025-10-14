Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Henriette Lagou à Daoukro, retour aux sources

14 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Marcel Appena

Le choix de la ville de Daoukro (Lagoukro, à l'origine) pour lancer la campagne d'Adjoua Henriette Lagou n'est pas fortuit. « Il s'agit d'un retour aux sources », après avoir confié cette candidature au vaillant peuple du Grand centre, le 25 septembre à Yamoussoukro », a-t-elle déclaré, hier, à la place Henri Konan Bédié.

Pour la candidate, son équipe de campagne ne pouvait, en aucun cas, ignorer cette localité qui l'a vu naître et grandir. Ce « passage symbolique » à Daoukro était plus que nécessaire, car, à tout prix, il fallait venir bénéficier « des grâces et bénédictions des parents et des ancêtres », a précisé la candidate.

Face aux populations, la candidate du Gp-Paix a souligné qu'on ne peut bâtir et développer une nation prospère sans la paix, la cohésion, la concorde et la solidarité. Sur cette base, Henriette Lagou a pris le ferme engagement de faire de la Côte d'Ivoire un havre de paix qui comptera, « plus que jamais », dans le concert des nations.

Elle assure qu'elle est sûre que son triomphe à la présidentielle partira de Daoukro et de la région de l'Iffou. Aussi a-t-elle invité les populations de la région à oeuvrer pour sa victoire au soir du 25 octobre. « Je suis prête à gouverner. Tout est possible », a-t-elle conclu.

