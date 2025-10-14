Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Simone Gbagbo attendue à Gagnoa

Après Bouaflé où elle a lancé la machine, le commando de l'ex-Première dame sera au Centre-ouest.

L'ex-Première dame, Simone Gbagbo, sera à Gagnoa, aujourd'hui, mardi. La dame de fer qui s'est cousue une belle camisole de réconciliatrice fait de la cohésion sociale son cheval de bataille.

Ses 7 engagements phares se veulent un nouveau phare sur la destinée des Ivoiriens, en vue d'illuminer toutes les zones d'ombre des crises passées, souvent parsemées de violences avec des morts par milliers, notamment en 2000 et 2010.

La candidate, entre autres promesses, fait le serment qu'une fois élue, elle fera de la Côte d'Ivoire « un pays de cohésion et d'égalité sociale ». Elle s'engage, à cet effet, à faire voter une loi d'amnistie générale, pour libérer tous les prisonniers politiques et militaires et faire rentrer tous les exilés au pays ».

Pour elle, « l'heure est venue de pardonner » après les nuits noires que le pays a traversées. « La Côte d'Ivoire belle, c'est bien, des Ivoiriens heureux, c'est mieux », a-t-elle tonné à Bouaflé.

« Là où des ponts ont été construits entre les villes de Côte d'Ivoire, ce qu'elle va faire, c'est de construire des ponts entre les coeurs des Ivoiriens », a martelé Traoré Dominique, directeur de campagne de la candidate.