Ile Maurice: Mamy Ravatomanga en fuite, l'arroseur arrosé

Ironie. Le puissant homme d'affaires Mamy Ravatomanga et l'ancien Premier ministre de Madagascar, Christian Ntsay, ont précipitamment quitté la Grande Île, dans la soirée du samedi 12 octobre, à bord d'un jet privé. Ils ont débarqué en catimini à Maurice, tels des clandestins, camouflés par la noirceur de la nuit.

Ces passagers se la coulent douce dans les luxueuses villas climatisées à Maurice, à l'abri de l'embrasement des rues à Madagascar, réclamant leur arrestation. Il y a encore quelques jours, Mamy Ravatomanga était l'invité d'un plateau de télévision malgache pour ce qui s'apparentait à un exercice de communication pour polir son image, de plus en plus décriée par la foule. Il s'est ainsi présenté comme un homme d'affaires «propre» qui doit son insolente réussite - un empire estimé à plusieurs centaines de millions de dollars selon diverses sources - à son seul génie.

À la tête de conglomérats, dont les tentacules sont déployés dans toutes les activités juteuses du pays, il nie toute interférence en politique, malgré les insinuations à peine voilées qu'il dirige le pays par l'entremise de ses hommes de main, dont l'ex-Premier ministre Ntsay. Ce dernier a connu une longévité particulière, occupant le poste depuis 2018 jusqu'à son brutal limogeage par le président Rajoelina, pour calmer en vain la rue qui gronde. Ce fut donc une surprise qui n'en était pas une de retrouver les deux personnages à bord du même avion privé qui devait les éloigner du pays qui leur est maintenant hostile.

Durant la même émission, en pleine confiance, Mamy Ravatomanga a invité ses détracteurs, notamment le colonel Patrick Rakotomamonjy, un officier militaire qui s'est exilé, et qui déclare avoir des preuves qui l'incriminent, à retourner à Madagascar, et le poursuivre devant la justice. C'est ainsi que, d'un air suffisant, il a déclaré qu'il était resté au pays car il n'avait rien à se reprocher, et a mis le colonel au défi de venir le poursuivre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sauf qu'à la faveur de la tournure des événements, le colonel Patrick Rakotomamonjy est bel et bien rentré à Madagascar, décidé à confronter l'homme d'affaires. Finalement, Ravatomanga a contredit ses récentes déclarations en prenant la poudre d'escampette, embarquant avec lui l'ex-Premier ministre, connu comme indéboulonnable. Il semble que l'île Maurice n'est pas seulement un havre pour les jeunes Malgaches poussés par la pauvreté à quitter leur pays pour gagner un peu de sous, quitte à y rester et travailler clandestinement. C'est aussi la destination de ceux qui ont amassé des fortunes à Madagascar et qui se sauvent pour ne pas répondre devant la justice et le peuple appauvri.