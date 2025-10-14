Ile Maurice: Deux Mauriciens bientôt aux Mondiaux en Chine

Le 19 octobre prochain, le Grand Maître Mario Hung Wai Wing, 9e dan de taekwondo, et le taekwondoïste Baboo Soodarshansingh Sohun, également connu sous le nom d'Adarsh Sohun, prendront la direction de la Chine. Mais leurs objectifs diffèrent : le premier s'y rend pour assister à l'Assemblée Générale Élective de World Taekwondo, en marge des Championnats du Monde, tandis que le second participera au tournoi de Kyorugi lors de ces mêmes Mondiaux.

«J'assisterai à l'Assemblée Générale Élective de World Taekwondo en ma qualité de vice-président d'honneur de l'African Taekwondo Union. Comme plusieurs Africains se porteront candidats à ces élections, qui se tiendront le 23 octobre, j'ai été invité à y être présent», explique le Grand Maître Mario Hung Wai Wing.

De son côté, Adarsh Sohun sera en lice en kyorugi (combat) dès le 27 octobre dans la catégorie des moins de 80 kilos. Selon le Grand Maître, la compétition s'annonce relevée : «Il ne devrait pas y avoir moins de cent combattants dans cette catégorie. Mais j'ai bon espoir qu'Adarsh Sohun puisse y réaliser quelque chose de bien», dit-il. Le taekwondoïste mauricien avait déjà prouvé sa valeur en décrochant la médaille de bronze en Kyorugi lors des Jeux des Îles de l'océan Indien à Madagascar, en août 2023.

À noter que l'Assemblée Générale de World Taekwondo se tiendra au Worldhotel Grand Juna, tandis que les Mondiaux de Kyorugi auront lieu au Wuxi Taihu International Expo Center, dans la ville côtière de Wuxi, située à l'est de la Chine. Wuxi sera, donc, bien plus qu'une étape : un test grandeur nature pour le taekwondo mauricien sur la scène mondiale.

Points à récolter

Tous les athlètes participants recevront des points de classement (ranking points).

Ces points seront pris en compte dans le classement mondial WT (World Taekwondo World Ranking) ainsi que dans le classement olympique WT du mois de novembre 2025.