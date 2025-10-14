Ile Maurice: Entre controverse, surveillance et exfiltration de Rajoelina

Depuis le week-end, la présence d'un jet malgache à Maurice alimente toutes les spéculations. L'appareil, arrivé discrètement sur le tarmac de l'aéroport de sir Seewoosagur Ramgoolam, transportait plusieurs hauts responsables du gouvernement malgache alors que la situation politique s'envenime à Antananarivo.

Selon des informations confirmées, le jet serait toujours stationné à Maurice et une partie de ses occupants logés dans le nord de l'île, sous surveillance, dans l'attente d'une décision officielle des autorités mauriciennes alors que l'ancien Premier ministre aurait quitté Maurice.

Le Premier ministre par intérim, Paul Bérenger, n'a pas caché son mécontentement. Il s'est dit «pas content de la manière dont les choses se sont faites», estimant que la transparence aurait dû être de mise dès l'atterrissage de l'appareil. Un comité a été mis en place et une réunion s'est tenue hier matin comprenant notamment le commissaire de police, des représentants du Department of Civil Aviation et d'autres responsables concernés pour déterminer comment cet avion a pu être autorisé à atterrir à Maurice et faire le point sur la situation.

❚ Le directeur de l'Aviation civile en vacances

Le directeur de l'Aviation civile, Iswarduth Pokhun, que nous avons contacté, a indiqué être en vacances. La direction est donc assurée par son adjoint, Sachidanand Rambrichh, Divisional Head - Airworthiness. Ce dernier, sollicité à plusieurs reprises, n'a pas donné suite, sa secrétaire indiquant qu'il était absent du bureau une bonne partie de la journée.

Face aux inquiétudes régionales, le gouvernement mauricien suit de très près l'évolution de la crise malgache. Le ministre des Affaires étrangères, Ritish Ramful, a quant à lui rencontré, hier matin, Albert Camille Vital, ambassadeur de Madagascar à Maurice. Selon un communiqué du ministère, les discussions ont porté sur les relations bilatérales entre les deux pays et sur la situation politique à Antananarivo, marquée par un changement à la présidence du Sénat. Contacté, Ritesh Ramful a déclaré : «Maurice va aider pour que l'ordre et la paix soient rétablis dans la Grande île.» Interrogé sur la présence possible de membres du gouvernement malgache à Maurice, le ministre a précisé qu'une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'arrivée du jet. Il a toutefois ajouté que le dossier est géré par le Prime Minister's Office.

Dans un climat d'incertitude, des rumeurs d'intervention militaire française à Madagascar ont enflammé les réseaux sociaux au cours du week-end. En réaction, l'ambassade de France à Madagascar a publié un communiqué sur sa page Facebook officielle pour démentir toute opération militaire en cours ou prévue sur le territoire malgache.

❚ Exfiltration du président Rajoelina

En fin d'après-midi hier, Radio France internationale a jeté un nouveau pavé dans la mare en annonçant que le président malgache, Andry Rajoelina, aurait été exfiltré de Madagascar par un avion militaire français, le 12 octobre, à la suite d'un accord avec le président français, Emmanuel Macron.

D'après des sources proches du dossier, Rajoelina aurait d'abord été transporté en hélicoptère jusqu'à l'île Sainte-Marie, sur la côte est de Madagascar, avant d'embarquer à bord d'un avion militaire français pour La Réunion, puis vers une autre destination, probablement Dubaï. Ce que le président a confirmé hier soir, disant «s'être mis à l'abri».

L'annonce d'une conférence de presse imminente du président malgache hier avait redonné espoir à de nombreux jeunes à Antananarivo, qui célébraient dans les rues, espérant des clarifications sur l'avenir politique du pays. Mais celui-ci a écarté toute démission...