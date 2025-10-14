Ile Maurice: Le PM, accompagné de son médecin personnel, combine check-up et rencontres diplomatiques à Londres

Comme annoncé précédemment , le Premier ministre, Navin Ramgoolam, s'est envolé ce samedi 11 octobre pour Londres, accompagné de son épouse et de son médecin-conseiller personnel, le Dr Farhad Aumeer, son homme de confiance en matière de santé depuis la période du Covid-19.

Selon certaines sources, notamment des parlementaires bien informés, la présence du Dr Aumeer auprès du couple Ramgoolam souligne l'importance de ce check-up médical entrepris au Royaume Uni. C'est lui qui assure le suivi régulier de l'état de santé du Premier ministre et supervise l'ensemble du protocole médical prévu durant ce séjour.

Ce déplacement privé, confirmé par plusieurs sources proches du gouvernement, revêt un double objectif : médical et diplomatique. Selon les informations officielles, le Dr Ramgoolam doit subir un bilan de santé complet, un contrôle qu'il n'avait pas effectué à l'étranger depuis plus de dix ans. Sa dernière visite médicale à Londres remonte à septembre 2012, lors d'un séjour privé consacré à un check-up de routine.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Conseil des ministres, réuni vendredi, a pris note de ce voyage et de sa dimension stratégique. Outre les examens médicaux, le chef du gouvernement doit également rencontrer les avocats internationaux conseillant Maurice sur le dossier des Chagos, un sujet diplomatique toujours sensible et suivi de près à l'étranger. Une source proche du comité exécutif du gouvernement a ajouté qu'un junior minister envisage également un déplacement à Londres, bien que l'on ignore s'il rejoindra le Premier ministre sur place.

Arrivé tôt dimanche matin à Londres, le Dr Ramgoolam combine ainsi suivi médical rigoureux et rencontres diplomatiques au cours de ce séjour. Pour l'heure, aucune communication officielle n'a été publiée sur l'agenda précis de ce voyage.